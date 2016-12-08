В изменах мужчин виновата генетика

У женщин желание изменить своему постоянному половому партнеру возникает немного раньше – примерно в 45-50 лет. Впервые социальное исследование на данную тему осуществили в 20-е годы минувшего века, и автором подобной работы стал Гилберт Гамильтон. Он опросил 100 представителей мужского и женского полов, в итоге выяснив, что 28% мужчин и 24% женщин совершали прелюбодеяние. В те времена это был довольно весомый показатель, поскольку многие люди испытывали стыд перед подобным проступком, исповедуя христианские принципы, пишет Mixnews.lv.

К концу 50-х годов ученые задействовали в опросах свыше 13 тысяч мужчин и женщин, оказалось, что около 30% мужчин и 26% женщин изменяли своим «половинкам». Спустя несколько десятилетий люди стали настолько раскрепощены, что измены фиксировались в уже значительно более молодом возрасте.

Исследователи установили, что дамы изменяют, в основном, из-за того, что не чувствуют радости в брачной жизни. В настоящий момент женщины работают в такой же мере, как и мужчины, при этом, им не хватает счастья в рамках семьи.

Пик прелюбодеяния у слабого пола приходится на тот момент, когда дети уже становятся взрослыми и покидают отчий дом. Мужчины же изменяют вовсе не от того, что их брак характеризуется как неудачный. Напротив, вступающие в интимную связь вне брака джентльмены признаются, что считают свой союз вполне счастливым.

Ученые сделали вывод, что на измены мужчин толкает генетическая особенность. Ген, ответственный за «походы налево», наследуется не всеми, и связан с гормоном вазопрессином. Кроме того, в теле неверного супруга выявляют высокий уровень гормона дофамина, нейромедиатора, который контролирует центры удовольствия мозга.