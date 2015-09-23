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Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Ну кто из нас не пробовал шоколадные палочки Twix? Это очень вкусные конфеты, которые хочется есть без остановки, особенно детям. Но покупать их в большом количестве достаточно дорого. Поэтому мы решили поделиться с вами рецептом «твиксов», который очень прост в исполнении, а на вкус даже лучше, чем оригинальный Twix. Обязательно попробуйте приготовить!

Вам понадобится:

    400 г сливочного масла

    2 стакана муки

    половина стакана сахара

    2 банки сгущенного молока

    300 г молочного шоколада

Готовим

1. В блендер помещаем размягченное сливочное масло (оставьте немного масла на карамельную смесь), сахар и муку. Взбиваем до однородности, пишет justcoolidea.ru.

2. Тесто получается раскрошенным. Поместите его в прямоугольную форму для выпекания, утрамбуйте, поместите в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте 20 минут.

3. В глубокой сковороде будем готовить карамельную смесь. Для этого отправьте туда остатки масла и вылейте 2 банки сгущенки. Ставьте на средний огонь и проваривайте до тех пор, пока не получится карамельная масса. На это уйдет примерно 20 минут, вы увидите, что карамель готова, когда она начнет густеть.

4. На уже готовый корж выкладываем карамельную смесь. Разравниваем.

5. Последним штрихом будет приготовление шоколада. Его нужно просто растопить на водяной бане. Затем залейте этим шоколадом корж в карамельной массе. Опять же разровняйте.

6. А теперь эту красоту ставим в холодильник и ждем, пока все хорошо застынет. Нарезаем на кусочки любой формы и наслаждаемся.

Ну это же круто. Настоящие самодельные конфетки Twix!

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