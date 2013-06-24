Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?

Это значит, что даже у худых людей он может быть в избытке. Это не просто косметическая проблема, а прежде всего — серьезная угроза здоровью. Как определить наличие висцерального жира и как от него избавиться?

Начнем с того, что нашему организму жизненно необходимы висцеральные отложения. Они защищают внутренние органы от механических повреждений, пишет Маркетиум. Этот внутренний, глубокий жир окружает все наши органы с целью защиты, амортизации и питания в экстренных случаях. Он есть у всех, но его процент не должен превышать 10–15% от общего количества всех жировых клеток организма.

Чем опасен висцеральный жир

Этот тип отложений не так легко определить на первый взгляд. Даже у людей с худощавой комплекцией может быть избыток висцерального жира. Он блокирует потоки крови и лимфы к внутренним органам, в результате чего ухудшается вентиляция легких, образуется дисбаланс кислорода в организме. Отсюда одышка, сонное апноэ и быстрая утомляемость. Избыток внутреннего жира может привести к проблемам с печенью, гипертонии, заболеваниям сердца, желудочно-кишечного тракта, сахарному диабету 2-го типа и даже некоторым онкологическим заболеваниям. Кроме того, избыток висцеральных отложений часто связан с гормональными и метаболическими нарушениями.

Откуда берется избыток висцерального жира

Накопление излишних висцеральных жиров обусловлено генетической предрасположенностью. Но наш образ жизни также играет в этом немаловажную роль.

К примеру, огромное пузо у мужчин, особенно при стройной комплекции, недаром называют «пивным животом». Пиво неблагоприятно влияет на тестостерон — мужской гормон, который борется с отложением лишнего жира.

У женщин после менопаузы, независимо от строения фигуры и генетической предрасположенности, резко снижается выработка эстрогена, и вероятность возрастания висцеральной жировой ткани увеличивается в разы.

Таким образом, в группе риска находятся люди с гормональным дисбалансом, нарушением метаболизма и сидячим образом жизни.

Как определить уровень висцерального жира

Процент висцерального жира в организме можно определить с помощью компьютерной томографии или МРТ. Кроме того, это можно сделать на специальных весах-анализаторах состава тела во многих фитнес-клубах. Определить наличие висцерального жира можно и в домашних условиях. Для этого нужно измерить талию. Если ее объем вкладывается в общепринятые нормы, то волноваться о переизбытке внутреннего жира не нужно. Для женщин норма — до 88 сантиметров, для мужчин — до 94 см.

Чтобы рассчитать процент висцерального жира, нужно измерить бедра, талию и поделить окружность талии на окружность бедер. Женщинам стоит волноваться, если получившаяся цифра больше 0,88. Для мужчин этот коэффициент не должен превышать 0,95.

Как избавиться от внутреннего жира

Прежде всего нужно перейти на здоровое питание. Увеличить потребление растительной пищи так, чтобы дневной рацион на 70% состоял из овощей и фруктов. Сократите потребление жиров животного происхождения и аналогичных им по структуре жиров растительного происхождения (пальмовое и кокосовое масла). Полностью откажитесь от трансжиров. Кроме того, спешим вас разочаровать: отсидеться не получится. Аэробные упражнения, такие как бег, велосипед и кардио будут гораздо более эффективны, чем даже диета. Больше спите и избегайте стрессов, так как стресс также способствует увеличению внутреннего жира.

Конечно, изменение питания и образа жизни требует немалых усилий. Но помните о том, что висцеральный жир — это не просто косметический недостаток, а серьезная угроза вашему здоровью!