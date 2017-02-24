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Смотри: вот как выглядят участницы конкурса «Мисс Вселенная», если их умыть!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Девушки, участвующие в конкурсах красоты, по определению считаются нимфами, передате Маркетиум.

Они невероятно красивы, стройны, особенно в сиянии софитов на сцене. А что, если убрать консилеры, хайлайтеры, праймеры, тушь, помаду? С чистыми лицами без грамма косметики эти девушки выглядят совсем иначе. Под слоем косметики оказываются обычные лица женщин, живые, не лишенные мимики и природного очарования.

Знаете, что я заметила? Они похожи на нас. На меня, на вас, на мою подругу. Так что красавицей, достойной конкурса “Мисс-Вселенная”, может стать любая. И если вы туда не дошли, это не значит, что вы некрасивы!

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