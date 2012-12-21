Ваша идеальная подруга по знаку Зодиака... У меня все совпало!

Многие астрологи утверждают, что если отсчитать от своего знака число 11 по зодиакальному кругу, то вы получите знак зодиака подруги, которая бы понимала вас как себя и всегда поддерживала. Например, если вы Телец, то ваша подруга должна была родиться под знаком Рыб. При этом не забывайте, что свой знак тоже надо считать.

Итак, идеальная подруга для:

Овна

Если почитать гороскоп совместимости друзей, то для женщин — Овнов идеальная подруга та, которая обладает качествами Водолея, ведь девушки, родившиеся под этим знаком, умеют дружить и понимать, никогда не станут навязываться и не вступают в слишком близкие отношения, что очень удобно для Овнов. Пользуйтесь советами подруги, если вам нужно вдохновение и креативные идеи, она всегда с радостью вам поможет.

Тельца

Для Тельца прекрасный вариант – Рыбы, ведь именно подруга с таким знаком Зодиака способна рассказать женщине-Тельцу о душевных переживания, она всегда выслушает, поможет, однако, нужно помнить, что это закрытый знак, у которого много своих тайн, о них лучше не спрашивать, если женщина-Рыба не рассказывает сама. Обратиться к подруге с этим знаком Зодиака лучше тогда, когда вам требуется ободрение и появилась неуверенность в себе.

Близнеца

Женщине-Близнецу ближе всего по духу подруга, родившаяся под знаком Овна. Подруга-Овен станет лидером в дружеских отношениях, но Близнеца это не будет огорчать. Овен будет с радостью выполнять лидирующую роль и организовывать совместные дни отдыха. Подруга-Овен незаменима в чрезвычайных ситуациях, к ней всегда можно обратиться за помощью и защитой.

Рака

Лучший знак Зодиака для подруги Рака – Телец. У этих подруг всегда будут общие интересы, например, дизайн или кулинария. Женщина-Рак сможет сглаживать неприятные ситуации, которые могут возникнуть с упрямым Тельцом.

Льва

Совместимость подруг по гороскопу рекомендует Львам выбирать подруг-Близнецов, которые умны и обладают широким кругозором. Женщины-Близнецы активны, находятся в постоянных разъездах и путешествиях.

Девы

Девы с радостью выберут себе в подруги женщину-Рака, которую будут всегда опекать и во всем помогать. Девам нужно учитывать, что подруга-Рак любит находиться дома, у нее часто меняется настроение.

Весов

Весам лучше выбрать в подруги женщину-Льва, которая увлечена искусством. Однако, важно помнить, что Львов ни в коем случае нельзя критиковать, даже если вас что-то не устраивает. Иногда подруга этого знака может превратиться в талисман вашего счастья и успеха.

Скорпиона

Лучший вариант – подруга-Дева, которая всегда позаботится, будет скромной и верной .Однако, во время общения старайтесь избегать критики в адрес друг друга. Люди, рожденные под знаком Девы, отличаются прирожденным целительством.

Стрельца

Женщине-Стрельцу лучше завязать дружбу с общительными Весами, которые всегда смогут сгладить углы и найдут выход из любой ситуации. Однако, в первое время после знакомства инициатива в дружбе будет у Стрельца, ведь Весы ведут себя скромно и нерешительно.

Козерога

Женщины, родившиеся под знаком Козерога и Скорпиона, станут близкими подругами на долгие годы. Они никогда не станут сплетничать друг о друге, всегда будут преданными и верными.

Водолея

Водолей с радостью подружится с веселыми Стрельцами. Часто такие подруги знакомятся на обучении, ведь у них должны быть общие интересы. С помощью Стрельца женщина-Водолей может добиться значительного продвижения по карьерной лестнице и завоевать уважение окружающих.

Рыбы

Для Рыб прекрасный вариант – Телец , ведь именно подруга с таким знаком Зодиака способна рассказать женщине — Рыбе о душевных переживания, она всегда выслушает, поможет, однако, нужно помнить, что это закрытый знак, у которого много своих тайн, о них лучше не спрашивать, если женщина-Телец не рассказывает сама. Обратиться к подруге с этим знаком Зодиака лучше тогда, когда вам требуется ободрение и появилась неуверенность в себе.