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Упс! Супермодель Джиджи Хадид едва не упала на показе

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В Милане проходит Неделя моды. Американская модель Джиджи Хадид оказалась в центре внимания на показе Moschino. Креативный директор марки Джереми Скот представил осенне-зимнюю коллекцию, пишет Сегодня.ua.

Джиджи не справилась с нарядом во время шоу и запуталась в подоле. Все дело в асимметричном шлейфе, который зацепился за каблук. Девушке пришлось вмешаться.

Помимо Джиджи, в показе приняли участие ее близкая подруга Кендалл Дженнер и сестра Белла Хадид.

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