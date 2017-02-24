Упс! Супермодель Джиджи Хадид едва не упала на показе

Джиджи не справилась с нарядом во время шоу и запуталась в подоле. Все дело в асимметричном шлейфе, который зацепился за каблук. Девушке пришлось вмешаться.

Помимо Джиджи, в показе приняли участие ее близкая подруга Кендалл Дженнер и сестра Белла Хадид.