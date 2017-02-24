Упс! Супермодель Джиджи Хадид едва не упала на показе

24. Февраль 2017 13:27
В Милане проходит Неделя моды. Американская модель Джиджи Хадид оказалась в центре внимания на показе Moschino. Креативный директор марки Джереми Скот представил осенне-зимнюю коллекцию, пишет Сегодня.ua.
Джиджи не справилась с нарядом во время шоу и запуталась в подоле. Все дело в асимметричном шлейфе, который зацепился за каблук. Девушке пришлось вмешаться.
Помимо Джиджи, в показе приняли участие ее близкая подруга Кендалл Дженнер и сестра Белла Хадид.
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