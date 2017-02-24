Таблица: с кем вам лучше иметь детей по знаку Зодиака?

Это своеобразная родительская совместимость. Любопытно? Тогда найдите свой знак и знак партнера в таблице (неважно, сбоку или сверху), а потом определите вашу цифру. Ниже прочитайте, что же все это значит!

Фото: Маркетиум

Пояснение:

1. Вы сможете стать друзьями для своего малыша. Он вырастет добрым человеком!

2. Вы обеспечите своему ребенку эмоциональную гармонию, так как будете делать для него все в лучшем виде.

3. Вы сможете развить у ребенка хорошее мышление и сообразительность.

4. Вы будете подходить к воспитанию ребенка крайне серьезно, вычитывая научные статьи и консультируясь со специалистами. Вы сможете вырастить настоящего лидера!

5. Хоть вы и будете безмерно любить малыша, но все же будете уделять его внутреннему миру маловато внимания.

6. Мама будет заниматься заботой, а отец — строгим воспитанием и обучением.

7. Мама сможет стать ребенку подругой, а вот папа — объектом чрезмерного уважения.

8. Вы обеспечите ребенку контроль и строгое воспитание.

9. Мама более внимательна к ребенку, но когда он вырастет, то крепко подружится с отцом!

10. Вы будете слишком строго относиться к воспитанию, что вызовет у ребенка дискомфорт.

11. Вы сможете развить у ребенка хорошие логические и творческие способности.

12. Вы будете чрезмерно холить и лелеять ребенка.

13. У вас будет полнейшее взаимопонимание.

14. Ребенок вырастет с твердым характером, который выкуют разные темпераменты родителей.

15. У вас будут одинаковые взгляды на воспитание, поэтому вы станете идеальными родителями.

16. Оба родителя хотят быть главными, поэтому кому-то придется уступить ради благополучия ребенка.

17. Вы должны найти общий язык с партнером, чтобы воспитать ребенка лучшим образом!

18. Ваши крепкие отношения с мужем отлично повлияют на внутренний мир ребенка.

19. Вы будете часто ссориться, что плохо скажется на ребенке. Поработайте над собой!

20. Недопонимание может стать причиной проблем в семье.

21. Вы с партнером еще и хорошие друзья, поэтому сможете воспитать жизнерадостного ребенка!

22. Воспитание ребенка может стать проблемой для вас, поэтому постарайтесь не разрушить брак.

23. Вы будете отличными родителями!

24. Полнейшее взаимопонимание. Без лишних слов!

25. Бесконечные обиды родителей друг на друга могут стать причиной того, что ребенок вырастет замкнутым.

26. Великолепная пара, которая сможет отлично воспитать ребенка!

27. Ребенок может почувствовать недостаток внимания. Не допустите этого!

28. Нежные отношения обеспечат счастливую семью!

29. Вы умеете создавать гармонию!

30. Научитесь слушать и слышать ребенка.

31. Сильная связь между членами семьи.

32. У вас будет много приключений и радости. Ребенку никогда не будет с вами скучно!

33. Рискуете развестись. Будьте осторожны!

34. Чрезмерные переживания не пойдут на пользу воспитанию.

35. Атмосфера счастья вырастит прекрасного ребенка.

36. Вам очень просто находить общий язык с ребенком. Он вырастет романтиком, так как будет наблюдать именно такое поведение в семье.

37. Вы плохо понимаете своего ребенка, но над этим можно и нужно работать!

38. Крепкий союз обеспечит ребенку чувство защищенности и поддержки.

39. Если вы научитесь преодолевать семейные трудности, то ребенок вырастет всесторонне развитым и счастливым.

40. Поработайте над методикой воспитания ребенка.

41. Запомните — дети очень восприимчивы к обидам и ссорам в семье.

42. Вы сделаете малыша счастливым!

43. Ребенку будет комфортно с вами.

44. Ребенок может вырасти замкнутым, если вы не уделите ему достаточно внимания.

45. Прививайте ребенку чувство любви с ранних лет.

46. Старайтесь не ссориться при ребенке, ведь это может стать причиной трудного детства!

47. Опасайтесь переизбытка внимания для ребенка!

48. Вы будете образцовыми родителями!

49. Поменьше ссорьтесь, и все будет хорошо.

50. Если вы будете уступать друг другу, то сможете вырастить сильную личность.

51. Полное взаимопонимание.

52. Детям может быть скучно с вами. Развивайте их творческую сторону.

53. Отличный союз для того, чтобы заводить детей!

54. Придется постараться, если хотите стать хорошими родителями.

55. Вашей паре легко дается воспитание детей.

56. Нежелание идти на компромиссы может стать причиной плохих отношений с ребенком.

57. А вы правда хотите ребенка? Подумайте еще раз. Такое решение можно принимать только в том случае, если вы уверены в партнере на 100%.

58. Ваши дети вырастут чуткими и отзывчивыми.

59. Вы слишком поглощены друг другом. Еще не время для детей.

60. Такие родители четко знают, что нужно их ребенку.

61. Ребенку будет хорошо с вами!

62. Давайте ребенку возможность самовыражаться.

63. Такие родители смогут многому научить ребенка.

64. Проводите с ребенком больше времени, иначе он вырастет одиноким.

65. Вы сможете качественно воспитать ребенка!

66. Старайтесь не давать своим спорам повлиять на ребенка.

67. Уделяйте воспитанию больше внимания.

68. Если Рыбы будут подчиняться, то счастливое детство малышу обеспечено!

69. Вы умеете духовно развивать детей.

70. Если Козерог не будет занудой, то все будет хорошо!

71. Ищите побольше общих интересов с ребенком.

72. Вы сможете правильно воспитать ребенка!

73. Будет сложно, но возможно!

74. Вы сможете воспитать всесторонне развитого ребенка.

75. Дети вырастут добрыми и отзывчивыми.

76. Прилагайте больше усилий!

77. Креативные родители подарят ребенку веселое и яркое детство.

78. Постарайтесь разнообразить воспитание, чтобы детям не было с вами скучно.