Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево

Однако измена опустошает отношения и разбивает мечты. И прежде всего она отразится именно на вашей жизни. Все имеет свою цену, поэтому, прежде чем решиться на обман, подумайте, готовы ли вы к этим десяти вещам.

Вы станете лжецом

Каждый изменщик – неминуемо лжец. Приготовьтесь жить в вечном страхе разоблачения, придумывать оправдания и стратегию поведения, продумывайте все до мельчайших деталей, чтобы ненароком не выдать себя. И смиритесь с тем, что до конца жизни на вас будет клеймо лжеца, потому что измена и ложь идут рука об руку.

Рано или поздно правда раскроется

Возможно, не сегодня, возможно, не завтра, но рано или поздно ваша измена откроется. И хорошо еще, если об этом узнают только ваши ближайшие родственники. Но что, если весь круг ваших знакомых, ваши коллеги и друзья будут знать о том, что вы предали вашего супруга? Готовы ли вы к сплетням, обсуждению и неминуемому осуждению, которые свалятся на вас вместе с правдой?

Вы потеряете свой моральный авторитет

У вас не будет никакого морального права учить других тому, что такое хорошо и плохо. Не то чтобы вы не могли высказывать свое мнение по тому или иному вопросу, просто ваш голос не будет иметь большого значения.

Вы потеряете часть своего имущества

В большинстве случаев измена неизбежно ведет к финансовым потерям. Вариантов много: развод, шантаж, неуважение со стороны коллег или родственников — все это неминуемо ухудшит ваше финансовое положение.

У вас уйдут годы на то, чтобы наладить жизнь

Ничто и никогда не останется прежним после измены. Адюльтер — это черта невозвращения, перешагнув через которую, вы неминуемо отрежете себя от своей прошлой жизни. Впереди вас ожидают ложь, угрызения совести, чувство вины, разрушенные отношения и одиночество. Пройдет немало времени, прежде чем вы сможете эмоционально восстановиться и простить себя.

Вы потеряете многих людей

И речь здесь не только о вашем супруге. Вы потеряете уважение многих людей. Измена – это нечто большее, чем предательство одного человека. Изменяя, вы предаете свою семью, детей, родственников и неизбежно теряете доверие друзей и коллег.

Вы рискуете подхватить ИППП

Ваш любовник «чист», верно? Но ведь никто не скажет вам о своей болезни. Инфекции будут служить еще одним клеймом предательства в вашей жизни.

Может оказаться, что на соседней лужайке трава не зеленее

Что, если ваш любовник окажется не так уж и хорош? Вами управляет страсть, желание вкусить запретный плод, но на деле вас может ожидать разочарование.

Поставьте себя не место супруга

Задайте себе один-единственный вопрос: что бы почувствовали вы, если бы ваш партнер изменил вам? И не нужно оправдывать себя, перекладывать вину на обстоятельства или других людей. Вы обрекаете другого человека на боль — заслуживает ли он такого отношения?

Вы потеряете больше, чем приобретете

Это не тот опыт, за который вы будете благодарны жизни. На кону стоит больше, чем вы можете себе представить: мимолетное увлечение может разрушить без преувеличения всю вашу жизнь. Задумайтесь, стоит ли игра свеч?

Будьте честны с собой и с другими. Намного лучше будет разорвать отношения с человеком, с которым вас больше ничего не связывает, чем предательски изменять ему. Если же у вас все еще есть чувства к своему партнеру, тогда спросите себя, готовы ли вы к последствиям измены и зачем вообще вам это нужно.