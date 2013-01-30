Воскресенье, 26. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

В современном обществе жажду новых впечатлений принято считать добродетелью, возможно, именно поэтому так много людей совершает измены, находя оправдание в скуке семейных отношений, рутине и потере интереса к партнеру, пишет Маркетиум.

Однако измена опустошает отношения и разбивает мечты. И прежде всего она отразится именно на вашей жизни. Все имеет свою цену, поэтому, прежде чем решиться на обман, подумайте, готовы ли вы к этим десяти вещам.

Вы станете лжецом

Каждый изменщик – неминуемо лжец. Приготовьтесь жить в вечном страхе разоблачения, придумывать оправдания и стратегию поведения, продумывайте все до мельчайших деталей, чтобы ненароком не выдать себя. И смиритесь с тем, что до конца жизни на вас будет клеймо лжеца, потому что измена и ложь идут рука об руку.

Рано или поздно правда раскроется

Возможно, не сегодня, возможно, не завтра, но рано или поздно ваша измена откроется. И хорошо еще, если об этом узнают только ваши ближайшие родственники. Но что, если весь круг ваших знакомых, ваши коллеги и друзья будут знать о том, что вы предали вашего супруга? Готовы ли вы к сплетням, обсуждению и неминуемому осуждению, которые свалятся на вас вместе с правдой?

Вы потеряете свой моральный авторитет

У вас не будет никакого морального права учить других тому, что такое хорошо и плохо. Не то чтобы вы не могли высказывать свое мнение по тому или иному вопросу, просто ваш голос не будет иметь большого значения.

Вы потеряете часть своего имущества

В большинстве случаев измена неизбежно ведет к финансовым потерям. Вариантов много: развод, шантаж, неуважение со стороны коллег или родственников — все это неминуемо ухудшит ваше финансовое положение.

У вас уйдут годы на то, чтобы наладить жизнь

Ничто и никогда не останется прежним после измены. Адюльтер — это черта невозвращения, перешагнув через которую, вы неминуемо отрежете себя от своей прошлой жизни. Впереди вас ожидают ложь, угрызения совести, чувство вины, разрушенные отношения и одиночество. Пройдет немало времени, прежде чем вы сможете эмоционально восстановиться и простить себя.

Вы потеряете многих людей

И речь здесь не только о вашем супруге. Вы потеряете уважение многих людей. Измена – это нечто большее, чем предательство одного человека. Изменяя, вы предаете свою семью, детей, родственников и неизбежно теряете доверие друзей и коллег.

Вы рискуете подхватить ИППП

Ваш любовник «чист», верно? Но ведь никто не скажет вам о своей болезни. Инфекции будут служить еще одним клеймом предательства в вашей жизни.

Может оказаться, что на соседней лужайке трава не зеленее

Что, если ваш любовник окажется не так уж и хорош? Вами управляет страсть, желание вкусить запретный плод, но на деле вас может ожидать разочарование.

Поставьте себя не место супруга

Задайте себе один-единственный вопрос: что бы почувствовали вы, если бы ваш партнер изменил вам? И не нужно оправдывать себя, перекладывать вину на обстоятельства или других людей. Вы обрекаете другого человека на боль — заслуживает ли он такого отношения?

Вы потеряете больше, чем приобретете

Это не тот опыт, за который вы будете благодарны жизни. На кону стоит больше, чем вы можете себе представить: мимолетное увлечение может разрушить без преувеличения всю вашу жизнь. Задумайтесь, стоит ли игра свеч?

Будьте честны с собой и с другими. Намного лучше будет разорвать отношения с человеком, с которым вас больше ничего не связывает, чем предательски изменять ему. Если же у вас все еще есть чувства к своему партнеру, тогда спросите себя, готовы ли вы к последствиям измены и зачем вообще вам это нужно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАизменаотношения
галерея!
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:19
В изменах мужчин виновата генетика
13:48
Врачи предложили похудение с помощью сна
13:36
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево
12:21
Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес
11:19
13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом
15:27
Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!
14:36
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
13:48
Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует
13:32
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
12:43
Красота и фанатизм
11:34
Кристобаль там правил бал, там правил бал!
20:57
Галерея: взгляните на изысканые наряды гостей Керсти Кальюлайд
16:47
Новый тренд в Сети, которому следуют все... Раньше такой кадр считался испорченным!
15:50
Ваша идеальная подруга по знаку Зодиака... У меня все совпало!
15:14
Девушка завернула в тесто обычные чайные ложки… Вы захотите сделать так же! (видео)
14:38
Таблица: с кем вам лучше иметь детей по знаку Зодиака?
13:33
Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?
13:27
Упс! Супермодель Джиджи Хадид едва не упала на показе
11:58
Смотри: вот как выглядят участницы конкурса «Мисс Вселенная», если их умыть!
19:30
Этот жесткий пост вызвал бурю негодования со стороны русских женщин (1)
Все новости
ФэшнЦеликом
Кристобаль там правил бал, там правил бал!

Кристобаль там правил бал, там правил бал!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Врачи предложили похудение с помощью сна

Врачи предложили похудение с помощью сна

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?

Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?

23. фев
Она обернула живот яблочным уксусом и легла спать. А утром не поверила своим глазам!
Самые читаемые
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево
13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом
Врачи предложили похудение с помощью сна
Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
Топ комментариев
Лучшие советы от разведенной женщины(3)
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!(2)
Британка выйдет замуж за саму себя(1)
Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьвидеовниманиеволосыгороскопгрудьдетиженщинаженщиныжизньзвездыздоровьеисследованиялюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктырецептсекссмотриспециалистыудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
Женщина нашла потерянный iPhone, но то, что она обнаружила, повергло ее в ужас

Женщина нашла потерянный iPhone, но то, что она обнаружила, повергло ее в ужас

С ума сойти! Гиганская татуировка Леди Гаги ошеломила фанатов (фото)

С ума сойти! Гиганская татуировка Леди Гаги ошеломила фанатов (фото)

Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день

Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день (1)

14:40
Смотри: солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег опубликовала эротическое фото
13:32
Фото: беременная жена Джорджа Клуни на светском выходе приковала к себе все взгляды
12:57
Анна Семенович рассказала об усыновлении ребенка
12:00
Фото: 63-летняя Успенская шокировала Сеть откровенным нарядом
Rus.Postimees.eeЦеликом
Фото и видео: в центре Таллинна пьяный водитель BMW врезался в дом

Фото и видео: в центре Таллинна пьяный водитель BMW врезался в дом (1)

Фото: раскрыт секрет, как Керсти Кальюлайд удалось произнести свою речь без запинок

Фото: раскрыт секрет, как Керсти Кальюлайд удалось произнести свою речь без запинок

Молодой человек, ударивший девушку кирпичом по голове, получил условный срок

Молодой человек, ударивший девушку кирпичом по голове, получил условный срок

14:52
Драматическая развязка: двойное падение принесло золото России (видео)
14:35
Задержанные за сотрудничество с США сотрудники ФСБ вели двойную игру
14:31
Фото и видео: Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова (1)
12:56
Российский оппозиционер Дадин вышел на свободу (3)
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Завтра погода порадует жителей Эстонии только в первой половине дня

Завтра погода порадует жителей Эстонии только в первой половине дня

Страшные кадры: дрон снял попытку нападения акулы на человека

Страшные кадры: дрон снял попытку нападения акулы на человека

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees