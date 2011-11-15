Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога

В последнее время часто слышу слова молодых мам: «Попробую соблюдать пост. Может, похудею». Не буду критиковать духовную сторону этого высказывания, а лишь выскажу свое мнение как профессионального диетолога. Пост – это не диета, и точно – не способ сбросить лишний вес. Он не годится в качестве постоянной системы питания и, на мой взгляд, не подходит для растущего детского организма, пишет Lady.mail.ru.

Нехватка белка и железа

Белок крайне важен для организма ребенка. Мясо, рыбу, яйца, молочные продукты невозможно заменить растительной пищей. Даже за те 40 дней, которые длится пост, у ребенка может развиться анемия и нарушение обменных процессов. Кроме того, из жиров животного происхождения организм вырабатывает половые гормоны. Нехватка или отсутствие животных жиров в рационе подростка могут привести к гормональным сбоям и даже аменорее. Микроэлемент железо так же поступает в организм в основном из мяса.

Переедание и углеводная зависимость

Животные белки надолго обеспечивают чувство сытости. Если исключить их из меню, ребенок будет постоянно хотеть есть, а значит, пытаться утолить голод быстрыми углеводами. Жаренная картошка и макароны – это вполне постная еда, однако – далеко не самая полезная. За месяц может легко сформироваться привычка постоянно что-то жевать, от которой потом будет достаточно трудно избавиться, как и от привычки заглушать голод быстрыми углеводами.

Лишние калории и химические вещества

Часто вижу, как в супермаркетах родители вместо обычных продуктов покупают так называемые постные. В их составе не содержатся жиры животного происхождения, зато есть растительное масло – чаще рапсовое или пальмовое. Кроме того, что оно почти в два раза калорийнее сливочного, его польза весьма сомнительна. Для того чтобы сохранить вкус постных продуктов, многие производители добавляют в них дополнительные химические вещества. Что, на ваш взгляд, полезнее – яйцо или его химические заменители?

Если вы все-таки считаете нужным ограничивать ребенка в еде, лучше на время поста перестаньте покупать ему конфеты и газировку.