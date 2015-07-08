Понедельник, 27. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Шесть ошибок в уходе, приводящих к появлению ранних морщин

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Грамотно организованный уход за кожей позволяет избежать появления ранних морщин, но его нарушения приводят к преждевременному старению. О шести самых распространенных ошибках рассказали косметологи из Франции.

Сон с неснятым макияжем. Если вы не очищаете полностью лицо перед отходом ко сну, то просто-таки приглашаете ранние морщины. Косметика и грязь, осевшая на лице в течение дня, глубоко проникают в кожные поры, разрушая белки эластин и коллаген. А это приводит к появлению морщин и глубоких линий, пишет Medikforum.ru.

Натяжение кожи во время наложения макияжа. Еще одна ошибка, вызывающая преждевременные морщины. Не натягивайте кожу при наложении косметики, не открывайте рот при использовании помады. Не стоит пальцами оттягивать кончики кожи вокруг глаз, когда вы используете туш для ресниц или карандаш.

Выдавливание прыщей. И еще один аргумент в пользу того, чтобы отказаться от вредной привычки выдавливать прыщи. Из-за этого коже наносятся повреждения, вызывающие рубцовую ткань и ранние морщины. Дайте прыщам возможность исчезнуть самостоятельно, либо используйте натуральные продукты для борьбы с ними.

Отказ от солнцезащитного крема. Даже если вы постоянно находитесь в помещении, а выходите на солнце всего на несколько минут, все равно яркие лучи могут вызывать разрушение коллагена, что приведет к появлению морщин. Никогда не отказывайтесь от использования солнцезащитного крема, выбирайте продукты с показателем SPF 30, содержащие цинк и оксид титана.

Неправильный массаж кожи. Когда вы делаете массаж кожи лица при нанесении увлажняющего средства или лосьона, никогда не используйте движения пальцами вглубь и вниз. Правильными будут движения наружу и вверх.

Сон на животе. Когда вы ложитесь лицом на подушку, тем самым вы увеличиваете риск возникновения ранних морщин. Лучше всего спать на спине, используя наволочку из сатина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАморщинынарушенияпреждевременныепривычкиуход за кожей
галерея!
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:53
Фото: Независимая ассоциация стилистов Эстонии заняла третье место на фестивале «Невские берега»
13:45
Мед вместо косметики: натуральный и полезный уход за кожей
13:20
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей
13:06
«За преданность красоте»: хозяйка модельного агентства Ирени Эрби получила премию в Москве
12:44
После рождения ребенка матери спят гораздо меньше отцов
12:42
Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений
12:28
Шесть ошибок в уходе, приводящих к появлению ранних морщин
12:08
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
14:19
В изменах мужчин виновата генетика
13:48
Врачи предложили похудение с помощью сна
13:36
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево
12:21
Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес
11:19
13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом
15:27
Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!
14:36
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
13:48
Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует
13:32
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
12:43
Красота и фанатизм
11:34
Кристобаль там правил бал, там правил бал!
20:57
Галерея: взгляните на изысканые наряды гостей Керсти Кальюлайд
Все новости
ФэшнЦеликом
Фото: Независимая ассоциация стилистов Эстонии заняла третье место на фестивале «Невские берега»

Фото: Независимая ассоциация стилистов Эстонии заняла третье место на фестивале «Невские берега»

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Врачи предложили похудение с помощью сна

Врачи предложили похудение с помощью сна

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?

Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?

23. фев
Она обернула живот яблочным уксусом и легла спать. А утром не поверила своим глазам!
Самые читаемые
Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей
Шесть ошибок в уходе, приводящих к появлению ранних морщин
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево
Топ комментариев
Лучшие советы от разведенной женщины(3)
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!(2)
Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьвидеовниманиеволосыгороскопгрудьдевушкидетиженщинаженщиныжизньздоровьеисследованиеисследованиялюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктырецептсексспециалистыудовольствиефигураэффект
LimonЦеликом
Видео: этот парень посреди Тарту устроил такое, что у прохожих душа в пятки ушла

Видео: этот парень посреди Тарту устроил такое, что у прохожих душа в пятки ушла

Полиция моды: a вам платье Керсти Кальюлайд ничего не напоминает? (фото)

Полиция моды: a вам платье Керсти Кальюлайд ничего не напоминает? (фото)

«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео)

«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео) (3)

13:51
Добро пожаловать в танцевальный АД! В Таллинне стартует новая дерзкая вечеринка
13:50
Смотри и восхищайся вместе с нами! Ани Лорак ошеломила новым фото
12:51
Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией
12:42
Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений
Rus.Postimees.eeЦеликом
В Рапла погибла переходившая дорогу женщина

В Рапла погибла переходившая дорогу женщина

Иванов: главный посыл президентской речи - прямой и честный взгляд на аудиторию

Иванов: главный посыл президентской речи - прямой и честный взгляд на аудиторию

Смотрите, какие слова президент Кальюлайд чаще всего использовала в своей речи

Смотрите, какие слова президент Кальюлайд чаще всего использовала в своей речи

13:54
Марина Кальюранд: в джунглях киберпространства пора наводить порядок (1)
13:50
Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией (1)
13:14
Литва добивается постоянного присутствия военных США на своей территории
12:46
Приход Ратаса повысил поддержку центристов среди эстонцев и снизил – среди русскоговорящих избирателей
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

Есть идеи? Таллиннский зоопарк просит придумать кличку детенышу белого медведя

Есть идеи? Таллиннский зоопарк просит придумать кличку детенышу белого медведя (2)

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees