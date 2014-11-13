Понедельник, 27. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

После рождения ребенка матери спят гораздо меньше отцов

Krasotka.ee
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Хотя результаты этого исследования вряд ли кого-то удивят, но ученые доказали, что после рождения детей их матери теряют значительно больше сна, чем отцы. Причем вероятность хронического недосыпа увеличивается на 50% после появления на свет каждого ребенка.

Все молодые родители знают, что после рождения детей о спокойных ночах можно забыть. Однако исследователи выяснили, что хотя в современных семьях мужчины и женщины стремятся делить заботу о малыше поровну, молодые мамы недосыпают все-таки значительно больше, чем папы. После рождения каждого последующего ребенка вероятность развития хронического дефицита сна у женщины повышается на 50%, пишет Medikforum.ru.

При этом уровень сна отцов нисколько не меняется в зависимости от количества детей. А это демонстрирует вопиющую диспропорцию в уровне сна между мамами и папами. По мнению исследователей из Georgia Southern University в США, результаты наблюдений показывают, что женщины, которые жалуются на утомление из-за появления в семье ребенка, имеют на это полное право. Они не только спят значительно меньше мужчин, но и ощущают большую усталость в течение всего дня.

Опрос 5 805 человек показал, что лишь 48% женщин после рождения детей получают не менее 7 часов сна. Среди мужчин таковых целых 62%. Увеличение количества детей в семье не мешает мужчинам высыпаться, а дефицит сна у женщин продолжает увеличиваться. При этом никакие другие факторы вроде физических нагрузок, семейного положения и уровня образования, как показал опрос, не влияют на количество времени, которое молодые мамы могут уделять сну. А значит, молодым отцам все-таки стоит обратить внимание на эту проблему и более активно помогать своим половинкам в уходе за ребенком.

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