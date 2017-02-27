Понедельник, 27. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

«За преданность красоте»: хозяйка модельного агентства Ирени Эрби получила премию в Москве

Krasotka.ee
Krasotka.ee

В Москве, в банкетном зале Place de Paris отеля Korston, состоялось яркое открытие светского сезона - ежегодная церемония вручения премий The Beautiful People Awards 2017. Премия проходила во второй раз и, по традиции, собрала самых успешных и талантливых представителей шоу-бизнеса, индустрии моды и красоты, кино и спорта.

Символом премии стал хрустальный цветок лотоса. Еще в глубокой древности лотос считали священным и загадочным растением, цветком богов. Номинанты второй премии The Beautiful People Awards — это люди, энергетика которых меняет мир вокруг, делает его красивее и добрее.

В этом году среди творческой и бизнес-элиты Москвы премии была удостоена гостья из Европы - продюсер, национальный директор и член жюри международных конкурсов Ирени Эрби. Ирени, более 10 лет посвятившая сфере шоу, красоты и моды, получила номинацию в категории Show & Beauty - хрустальный цветок лотоса «За преданность красоте».

В Эстонии Ирени управляет своей продюсерской компанией Magic Monday Production и детским модельным агентсвом Star Kids Agency, развивает новое направление модельного агентства Erbi Model Management. В рамках проектов своих и партнерских компаний является также организатором, стилистом, визажистом, преподавателем дефиле и постановщиком шоу-показов.

В качестве любимого хобби, находясь в Монако, разрабатывает дизайн круизных и вечерних платьев, которые уже успели полюбиться королевам красоты.

Уже шестой год ее маленькие и взрослые подопечные, победители национальных отборочных туров, показывают отличные результаты и завоевывают высокие места на множестве международных конкурсов, начиная от «Маленькой Мисс Мира» и заканчивая «Миссис Вселенной», а также выходят на подиум иностранных недель высокой моды.

Среди номинантов были также певица Анжелика Агурбаш и Наталия Власова, актриса Мария Миронова, бизнес-леди Юлия Корб и Майя Тимченко, дизайнер Елена Шипилова.

Ведущими мероприятия стали продюсер Елена Шерипова и актер Иван Гришанов, шоумен Артур Цветков, телеведущая Алеса Качер и кинопродюсер Вахтанг Беридзе.

В числе звездных гостей были замечены: Мария Третьякова, Юлия Ковалева, Асмик Геворкян, Анна Калашникова, Анна Грачевская, Эрнесто Марко, Макс Гор, Денис Харламов, Алиса Толкачёва, Евгений Сафонов, Элеонора Амосова, Аннэтэс Розенберг-Рудман и многие другие.

Творческая программа вечера вызвала восторг даже у самой искушенной публики, а яркие творческие номера запомнились им надолго высоким профессионализмом и мастерством.

Организатором премии является DVSTYLE Media Agency и мультимедийный проект TheBeautyNews.ru во главе с продюсером и издателем Кариной Мартиросян.

Смотрите фотогалерею!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАИрени эрбиноминантыпобедителипродюсеррезультатыхоббишоумен
галерея!
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:53
Фото: Независимая ассоциация стилистов Эстонии заняла третье место на фестивале «Невские берега»
13:45
Мед вместо косметики: натуральный и полезный уход за кожей
13:20
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей
13:06
«За преданность красоте»: хозяйка модельного агентства Ирени Эрби получила премию в Москве
12:44
После рождения ребенка матери спят гораздо меньше отцов
12:42
Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений
12:28
Шесть ошибок в уходе, приводящих к появлению ранних морщин
12:08
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
14:19
В изменах мужчин виновата генетика
13:48
Врачи предложили похудение с помощью сна
13:36
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево
12:21
Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес
11:19
13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом
15:27
Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!
14:36
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
13:48
Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует
13:32
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
12:43
Красота и фанатизм
11:34
Кристобаль там правил бал, там правил бал!
20:57
Галерея: взгляните на изысканые наряды гостей Керсти Кальюлайд
Все новости
ФэшнЦеликом
Фото: Независимая ассоциация стилистов Эстонии заняла третье место на фестивале «Невские берега»

Фото: Независимая ассоциация стилистов Эстонии заняла третье место на фестивале «Невские берега»

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Врачи предложили похудение с помощью сна

Врачи предложили похудение с помощью сна

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?

Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?

23. фев
Она обернула живот яблочным уксусом и легла спать. А утром не поверила своим глазам!
Самые читаемые
Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей
Шесть ошибок в уходе, приводящих к появлению ранних морщин
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево
Топ комментариев
Лучшие советы от разведенной женщины(3)
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!(2)
Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьвидеовниманиеволосыгороскопгрудьдевушкидетиженщинаженщиныжизньздоровьеисследованиеисследованиялюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктырецептсексспециалистыудовольствиефигураэффект
LimonЦеликом
Видео: этот парень посреди Тарту устроил такое, что у прохожих душа в пятки ушла

Видео: этот парень посреди Тарту устроил такое, что у прохожих душа в пятки ушла

Полиция моды: a вам платье Керсти Кальюлайд ничего не напоминает? (фото)

Полиция моды: a вам платье Керсти Кальюлайд ничего не напоминает? (фото)

«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео)

«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео) (3)

13:51
Добро пожаловать в танцевальный АД! В Таллинне стартует новая дерзкая вечеринка
13:50
Смотри и восхищайся вместе с нами! Ани Лорак ошеломила новым фото
12:51
Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией
12:42
Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений
Rus.Postimees.eeЦеликом
В Рапла погибла переходившая дорогу женщина

В Рапла погибла переходившая дорогу женщина

Иванов: главный посыл президентской речи - прямой и честный взгляд на аудиторию

Иванов: главный посыл президентской речи - прямой и честный взгляд на аудиторию

Смотрите, какие слова президент Кальюлайд чаще всего использовала в своей речи

Смотрите, какие слова президент Кальюлайд чаще всего использовала в своей речи

13:50
Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией (1)
13:14
Литва добивается постоянного присутствия военных США на своей территории
12:46
Приход Ратаса повысил поддержку центристов среди эстонцев и снизил – среди русскоговорящих избирателей
12:39
В Северной Корее чиновников казнили за неверные рапорты
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

Есть идеи? Таллиннский зоопарк просит придумать кличку детенышу белого медведя

Есть идеи? Таллиннский зоопарк просит придумать кличку детенышу белого медведя (2)

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees