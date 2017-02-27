«За преданность красоте»: хозяйка модельного агентства Ирени Эрби получила премию в Москве

Символом премии стал хрустальный цветок лотоса. Еще в глубокой древности лотос считали священным и загадочным растением, цветком богов. Номинанты второй премии The Beautiful People Awards — это люди, энергетика которых меняет мир вокруг, делает его красивее и добрее.

В этом году среди творческой и бизнес-элиты Москвы премии была удостоена гостья из Европы - продюсер, национальный директор и член жюри международных конкурсов Ирени Эрби. Ирени, более 10 лет посвятившая сфере шоу, красоты и моды, получила номинацию в категории Show & Beauty - хрустальный цветок лотоса «За преданность красоте».

В Эстонии Ирени управляет своей продюсерской компанией Magic Monday Production и детским модельным агентсвом Star Kids Agency, развивает новое направление модельного агентства Erbi Model Management. В рамках проектов своих и партнерских компаний является также организатором, стилистом, визажистом, преподавателем дефиле и постановщиком шоу-показов.

В качестве любимого хобби, находясь в Монако, разрабатывает дизайн круизных и вечерних платьев, которые уже успели полюбиться королевам красоты.

Уже шестой год ее маленькие и взрослые подопечные, победители национальных отборочных туров, показывают отличные результаты и завоевывают высокие места на множестве международных конкурсов, начиная от «Маленькой Мисс Мира» и заканчивая «Миссис Вселенной», а также выходят на подиум иностранных недель высокой моды.

Среди номинантов были также певица Анжелика Агурбаш и Наталия Власова, актриса Мария Миронова, бизнес-леди Юлия Корб и Майя Тимченко, дизайнер Елена Шипилова.

Ведущими мероприятия стали продюсер Елена Шерипова и актер Иван Гришанов, шоумен Артур Цветков, телеведущая Алеса Качер и кинопродюсер Вахтанг Беридзе.

В числе звездных гостей были замечены: Мария Третьякова, Юлия Ковалева, Асмик Геворкян, Анна Калашникова, Анна Грачевская, Эрнесто Марко, Макс Гор, Денис Харламов, Алиса Толкачёва, Евгений Сафонов, Элеонора Амосова, Аннэтэс Розенберг-Рудман и многие другие.

Творческая программа вечера вызвала восторг даже у самой искушенной публики, а яркие творческие номера запомнились им надолго высоким профессионализмом и мастерством.

Организатором премии является DVSTYLE Media Agency и мультимедийный проект TheBeautyNews.ru во главе с продюсером и издателем Кариной Мартиросян.

Смотрите фотогалерею!