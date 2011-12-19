Мед вместо косметики: натуральный и полезный уход за кожей

Мед хорошо увлажняет и питает кожу. Его можно применять как маску для лица или смешивать с другими ингредиентами домашних масок, пишет Lady.tochka.net.

Также он прекрасно подходит в виде скраба для губ. Чтобы сделать губы мягкими и красивыми, приготовь следующую смесь: 1 ч.л. меда + 1 ч.л. коричневого сахара + несколько капель лимонного сока. Распредели ее на губах и слегка помассируй 5 минут.

С помощью меда можно высветлить темные круги под глазами. Для этого 1 ч.л. меда нанеси в область под глазами, а через 20 минут смой. Рекомендуется повторять данную процедуру 2 раза в неделю. Еще более эффективной считается смесь меда и масла сладкого миндаля. Пропорции – 1:1.

Мед – чудесный природный антисептик. Он хорошо борется с экземой, псориазом, акне и розацеа. Небольшое количество меда нужно наносить на пораженные участки кожи и смывать спустя 20 минут. Специалисты рекомендуют применять мед манука, так как он показывает результат лучше любой другой разновидности меда.

Маски

Сладкий помощник может заменить тебе даже кондиционер для волос. К тому же, тусклые волосы он способен сделать блестящими. Соедини мед и оливковое масло первого отжима (Extra Virgin) в пропорциях 1:2, а затем нанеси на волосы по всей длине.

Мед делает ногти крепкими, а также смягчает кутикулу. К 1 ч.л. меда добавь 1 ч.л. яблочного уксуса, распредели средство на ногтях и кутикуле. Смой по истечению 10 минут.

Эта натуральная сладость помогает избегать раздражений после бритья. Для этого распредели мед на коже сразу после процедуры, а через 15 минут смой.

Особенность меда – эффект отбеливания. Поэтому его систематическое применение на поврежденных участках кожи посодействует высветлению шрамов.

Из меда можно приготовить смесь, которая поможет убрать нежелательные волосы на теле. Для этого соедини 1 ст.л. меда с 3 ст.л. коричневого сахара и 1 ч.л. лимонного сока.

В составе меда присутствуют антиоксиданты, способные защищать нас от негативного влияния свободных радикалов. Добавь мед в свой каждодневный рацион – это будет препятствовать процессу старения. Еще можешь использовать мед как средство против морщин.

Ты можешь использовать мед в качестве натурального осветлителя для волос. К 6 ст.л. дистилированной воды добавь 1 ст.л. меда, нанеси такое средство на волосы и смой через 60 минут. Также для усиления эффекта в приготовленную смесь можешь добавлять 1 ч.л. корицы. Повторяй процедуру раз в неделю.