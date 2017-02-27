Фото: Независимая ассоциация стилистов Эстонии заняла третье место на фестивале «Невские берега»

Гран-при Фестиваля «Невские берега» среди мастеров получила Фаридун Бурханов (студия красоты Zumi Yu), среди юниоров – Таисия Коржова (Академия парикмахерского искусства Studio Best), среди учащихся высокой оценки жюри заслужила работа Галина Минакова (Академия индустрии красоты «Локон»). За волю к победе отметили мастера Олесю Некору (Школа-студия парикмахерского искусства Kira Gonchar, учащихся Ирину Матулис (Минский колледж легкой промышленности бытового обслуживания населени) и Надежду Каштелян (Брестский колледж сферы обслуживания), юниоров Анну Овчинникову (Академия индустрии красоты «Локон») и Марию Зайцеву (Академия индустрии красоты «Локон»).

В командном первенстве среди стран третье место разделили конкурсанты Узбекистана и Независимая ассоциация стилистов Эстонии. Второе место заняли команда Латвии и сборная Украины. На первое место вышла Лига творческой молодежи (Беларусь). Победителем среди визажистов по сумме баллов в техническом двоеборье стала Алена Медведева (салон Inglot), в творческом двоеборье – Лариса Музыка (сборная Украины). Лучшим дизайнером ногтей стала Екатерина Пушкарева (ОлеХаус).

Автором самого талантливого боди-арта в живописной технике признали Людмилу Шевчик (команда Латвии), автором лучшей работы в технике bodypainting стала Величкина Татьяна (творческая группа Прана»).

Согрев и раскрасив последние выходные этой зимы, Фестиваль красоты остался в тысячах фотографий, незабываемых впечатлениях и блеске кубков. Время набираться сил и оттачивать умения, чтобы снова встретиться осенью на «Невских Берегах» для новых свершений.