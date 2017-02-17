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Древняя тайна потери веса: завтрак или ужин?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Сколько раз мы слышали – пропущенный завтрак грозит замедленным метаболизмом. Но является ли это правило залогом стройности на самом деле или наоборот мешает организму очищаться? Возможно ли похудеть, отказавшись от завтрака?

Что вы знаете об интервальном голодании?

Да, слово «голодание» звучит пугающе и отметает всякое желание разобраться в этом явлении. Это зря, у пропагандистов этого режима имеются и достаточно щадящие режимы для новичков, пишет Хочу.

Зачем это нужно? Даже если вы -– сторонник здорового питания, в городских условиях «чистый» образ жизни практически нереален. Загрязненный воздух, табачный дым, овощи и фрукты, напичканные пестицидами, переедания – все это ведет к зашлакованности организма. Наше тело – наш верный соратник, с которым еще до конца жизни идти бок о бок. При таком раскладе и перспективе длительных отношений предлагаем знакомиться ближе и поддерживать друг друга. А о важности любви к своему телу уже неоднократно было сказано.

Что делать?

Нашему организму нужна помощь. Самое простое, что ты можешь сделать – просто не мешать. Не мешать ему очищаться, дальше он все сделает сам. Приходя поздно с работы/тренировки/тусовки планируешь ничего не есть. Но к пледу идет теплый чай, к чаю – печенье, а там и спагетти в томатном соусе на вилку намотались. Утром, конечно же, нужно позавтракать. А где еще взять энергию? Впереди такой тяжелый день! Итого: мы почти круглосуточно закидываемся едой. Какую нужно иметь систему ЖКТ, чтобы с этим справляться? Чтобы успевать в тот двухсекундный промежуток отсутствия еды переварить поступившую раннее тонну и подготовиться к следующей.

Ряд исследований показывают, что интервальное голодание оптимизирует секрецию инсулина, делая организм менее чувствительным к пище, содержащей углеводы с высоким гликемическим индексом. Это, в свою очередь, нормализует аппетит и снижает чувство голода. Соответственно – вот вам ключ к похудению, хорошему самочувствию и ощущению легкости.

Существует несколько вариантов интервального голодания. Популярным является 24 часовое голодание. То есть воздержание от пищи на целые сутки. Но, мы предлагаем начать с интервала 16/8. Увы, тебя ждет не 16 часов поглощения пищи. Приемы пищи придется уложить в период 8 часов. То есть, поужинай в 19.00 (согласись, ранним ужином это не назовешь) и, проигнорировав завтрак, в следующий раз можешь поесть в 11 дня.

Кому все-таки верить?

Мы не предлагаем верить нам на слово или становиться подопытным кроликом. Такое прерывистое голодание было протестировано исследовательской группой из Израиля. Результаты, опубликованные в авторитетном журнале Obesity, поражают: периодическое однодневное голодание не замедляет обмен веществ, но позволяет сэкономить калории, и похудеть, сбросив даже «упрямый» лишний вес.

Татьяна Фиалкова, диетолог: «Интервальные голодания с ограничением приема пищи в утреннее или вечернее время имеют смысл. Пропуск утреннего приема пищи, оттягивание завтрака до 11:00 или 12:00 может быть полезным для тех, кто ест много и часто, не давая возможности желудочно-кишечному тракту восстановиться. Дело в том, что ЖКТ помимо функции переваривания и всасывания пищи, имеет малоизвестную третью функцию - восстановление и очищение своих слизистых. Обычно этим кишечник занимается в ночное время. Но при современном ритме питания, когда ужин поздний и плотный, а завтрак по принуждению ранний, ибо «позже некогда», у кишечника нет возможности заниматься самовостановлением - нужно непрерывно переваривать пищу. Таким образом, органы пищеварения преждевременно изнашиваются, а мы - преждевременно стареем».

Как правильно использовать 8 часов, отведенных на еду?

Есть теперь можно реже, но потребность организма в витаминах и микроэлементах не снижается. Тебе все также нужны белки, полезные жиры, сложные углеводы и все витамины от А-0 до Я-789. Соответственно, чтобы похудеть и улучшить состояние организма, основой своего рациона нужно сделать самые благоприятные продукты: овощи, фрукты, каши ( без сахара, варенья, и , упаси боже, майонеза) – чтобы насытиться клетчаткой. Для пополнения запаса белков: куриные грудки, вареная телятина, творог/кефир/йогурт (безусловно, без добавок), семена чиа, яйца, из списка круп сюда и киноа подойдет. Не забываем о полезных жирах: лосось и другая жирная рыба, авокадо, оливковое масло (советуем открыть для себя кунжутное масло и масло расторопши), орехи (горсти будет достаточно). Удовлетворить глюкозные потребности можно медом или фруктами, смузи или смузи-боул, о которых мы писали раннее; можно приготовить домашние полезные конфеты или десерты, основанные на орехах и сухофруктах, сварить полезный шоколад без сахара (при выборе начинки можно разгуляться), в общем, кто ищет – тот всегда найдет!

Татьяна Фиалкова, диетолог: «Согласно биологическим ритмам организма, утро с 4:00 до 12:00 - это основное время, когда очищение и восстановление слизистых кишечника проходит особо активно. Поэтому, интервальное голодание с ограничением приема пищи в вечернее или утреннее время помогает этому процессу, или вернее - «не мешает». На постоянной основе нужно взять себе за правило такую формулу: временной промежуток между ужином и завтраком должен быть не менее 12 часов. Если больше - это только плюс к процессам очищения и восстановления желудочно-кишечного тракта. И чем позже и плотнее ваш ужин - тем позднее и легче должен быть завтрак. То же касается и 24-часового голодания - это дает возможность полноценно выполнить кишечнику 3-ю функцию -очищения и восстановления. При этом, общий метаболизм не снижается совершенно. Наоборот, с последующим приемом пищи, отдохнувшие органы пищеварения способны более активно всасывать и переваривать поступившие питательные вещества с пищей. Но обязательно стоит помнить, что на голодании обязательно нужно стимулировать желчеотделение, дабы избежать застойных процессов в желчном пузыре. Так как пищи нет, то стимулятором желчеотделения может выступать теплая вода, травяной чай, теплая вода с лимонным соком и медом».

Альтернатива есть всегда и выбор только за вами. Помним, что каждый организм индивидуален, и, только попробовав на практике, понимаешь подходит ли это тебе. Пробуйте без фанатизма, обдумывайте и фильтруйте полученную информацию. Прислушивайтесь к своему организму. Это верная дорога к своему комфортному образу жизни – без лишнего веса на боках, без лишнего веса на душе и без лишних мыслей в голове.

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