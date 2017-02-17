Древняя тайна потери веса: завтрак или ужин?

Что вы знаете об интервальном голодании?

Да, слово «голодание» звучит пугающе и отметает всякое желание разобраться в этом явлении. Это зря, у пропагандистов этого режима имеются и достаточно щадящие режимы для новичков, пишет Хочу.

Зачем это нужно? Даже если вы -– сторонник здорового питания, в городских условиях «чистый» образ жизни практически нереален. Загрязненный воздух, табачный дым, овощи и фрукты, напичканные пестицидами, переедания – все это ведет к зашлакованности организма. Наше тело – наш верный соратник, с которым еще до конца жизни идти бок о бок. При таком раскладе и перспективе длительных отношений предлагаем знакомиться ближе и поддерживать друг друга. А о важности любви к своему телу уже неоднократно было сказано.

Что делать?

Нашему организму нужна помощь. Самое простое, что ты можешь сделать – просто не мешать. Не мешать ему очищаться, дальше он все сделает сам. Приходя поздно с работы/тренировки/тусовки планируешь ничего не есть. Но к пледу идет теплый чай, к чаю – печенье, а там и спагетти в томатном соусе на вилку намотались. Утром, конечно же, нужно позавтракать. А где еще взять энергию? Впереди такой тяжелый день! Итого: мы почти круглосуточно закидываемся едой. Какую нужно иметь систему ЖКТ, чтобы с этим справляться? Чтобы успевать в тот двухсекундный промежуток отсутствия еды переварить поступившую раннее тонну и подготовиться к следующей.

Ряд исследований показывают, что интервальное голодание оптимизирует секрецию инсулина, делая организм менее чувствительным к пище, содержащей углеводы с высоким гликемическим индексом. Это, в свою очередь, нормализует аппетит и снижает чувство голода. Соответственно – вот вам ключ к похудению, хорошему самочувствию и ощущению легкости.

Существует несколько вариантов интервального голодания. Популярным является 24 часовое голодание. То есть воздержание от пищи на целые сутки. Но, мы предлагаем начать с интервала 16/8. Увы, тебя ждет не 16 часов поглощения пищи. Приемы пищи придется уложить в период 8 часов. То есть, поужинай в 19.00 (согласись, ранним ужином это не назовешь) и, проигнорировав завтрак, в следующий раз можешь поесть в 11 дня.

Кому все-таки верить?

Мы не предлагаем верить нам на слово или становиться подопытным кроликом. Такое прерывистое голодание было протестировано исследовательской группой из Израиля. Результаты, опубликованные в авторитетном журнале Obesity, поражают: периодическое однодневное голодание не замедляет обмен веществ, но позволяет сэкономить калории, и похудеть, сбросив даже «упрямый» лишний вес.

Татьяна Фиалкова, диетолог: «Интервальные голодания с ограничением приема пищи в утреннее или вечернее время имеют смысл. Пропуск утреннего приема пищи, оттягивание завтрака до 11:00 или 12:00 может быть полезным для тех, кто ест много и часто, не давая возможности желудочно-кишечному тракту восстановиться. Дело в том, что ЖКТ помимо функции переваривания и всасывания пищи, имеет малоизвестную третью функцию - восстановление и очищение своих слизистых. Обычно этим кишечник занимается в ночное время. Но при современном ритме питания, когда ужин поздний и плотный, а завтрак по принуждению ранний, ибо «позже некогда», у кишечника нет возможности заниматься самовостановлением - нужно непрерывно переваривать пищу. Таким образом, органы пищеварения преждевременно изнашиваются, а мы - преждевременно стареем».

Как правильно использовать 8 часов, отведенных на еду?

Есть теперь можно реже, но потребность организма в витаминах и микроэлементах не снижается. Тебе все также нужны белки, полезные жиры, сложные углеводы и все витамины от А-0 до Я-789. Соответственно, чтобы похудеть и улучшить состояние организма, основой своего рациона нужно сделать самые благоприятные продукты: овощи, фрукты, каши ( без сахара, варенья, и , упаси боже, майонеза) – чтобы насытиться клетчаткой. Для пополнения запаса белков: куриные грудки, вареная телятина, творог/кефир/йогурт (безусловно, без добавок), семена чиа, яйца, из списка круп сюда и киноа подойдет. Не забываем о полезных жирах: лосось и другая жирная рыба, авокадо, оливковое масло (советуем открыть для себя кунжутное масло и масло расторопши), орехи (горсти будет достаточно). Удовлетворить глюкозные потребности можно медом или фруктами, смузи или смузи-боул, о которых мы писали раннее; можно приготовить домашние полезные конфеты или десерты, основанные на орехах и сухофруктах, сварить полезный шоколад без сахара (при выборе начинки можно разгуляться), в общем, кто ищет – тот всегда найдет!

Татьяна Фиалкова, диетолог: «Согласно биологическим ритмам организма, утро с 4:00 до 12:00 - это основное время, когда очищение и восстановление слизистых кишечника проходит особо активно. Поэтому, интервальное голодание с ограничением приема пищи в вечернее или утреннее время помогает этому процессу, или вернее - «не мешает». На постоянной основе нужно взять себе за правило такую формулу: временной промежуток между ужином и завтраком должен быть не менее 12 часов. Если больше - это только плюс к процессам очищения и восстановления желудочно-кишечного тракта. И чем позже и плотнее ваш ужин - тем позднее и легче должен быть завтрак. То же касается и 24-часового голодания - это дает возможность полноценно выполнить кишечнику 3-ю функцию -очищения и восстановления. При этом, общий метаболизм не снижается совершенно. Наоборот, с последующим приемом пищи, отдохнувшие органы пищеварения способны более активно всасывать и переваривать поступившие питательные вещества с пищей. Но обязательно стоит помнить, что на голодании обязательно нужно стимулировать желчеотделение, дабы избежать застойных процессов в желчном пузыре. Так как пищи нет, то стимулятором желчеотделения может выступать теплая вода, травяной чай, теплая вода с лимонным соком и медом».

Альтернатива есть всегда и выбор только за вами. Помним, что каждый организм индивидуален, и, только попробовав на практике, понимаешь подходит ли это тебе. Пробуйте без фанатизма, обдумывайте и фильтруйте полученную информацию. Прислушивайтесь к своему организму. Это верная дорога к своему комфортному образу жизни – без лишнего веса на боках, без лишнего веса на душе и без лишних мыслей в голове.