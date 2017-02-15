Видео: сделайте себе губы, как у Бейонсе

Для этого вам надо всего лишь две помады: одну более светлую и вторую чуть темнее. Верхнюю губу накрасьте более светлой помадой, а нижнюю – более темной, а затем соедините губы, и все!
Смотрим!
Бейонсе и ее визажист Сир Джон стали в этом году трендсеттерами в макияже губ. Смотрите, как быстро и легко сделать ваши губы визуально более объемными.
Для этого вам надо всего лишь две помады: одну более светлую и вторую чуть темнее. Верхнюю губу накрасьте более светлой помадой, а нижнюю – более темной, а затем соедините губы, и все!
Смотрим!
Мужское откровение