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Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

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Орехи, как и все зерна, содержат фитиновую кислоту. Это часть их защитного механизма, который защищает их от диких животных, давая им возможность вырасти до состояния полной зрелости.

Остатки фитиновой кислоты в орехах мешают легкой их переработке в организме. Поэтому если вы вчера ели много орехов, а сегодня присмотритесь к своим фекалиям, сможете обнаружить в них мелкие кусочки орехов, сообщает Lifter.com.ua.

Так вот, замачивание орехов помогает избавиться от этой фитиновой кислоты! Вода служит ингибитором вредных кислотных ферментов, на которые она распадается.

На практике это значит, во-первых, что орехи будут проще и быстрее обработаны в кишечнике. Во-вторых, это упростит процесс всасывания из них витаминов и питательных веществ.

Да и кожица после замачивания орехов в горячей воде легко отслаивается. Добавьте в миску с водой немного соли - и сможете удалить с орехов остатки мелкой невидимой пыли и дубильные вещества.

Вот как долго нужно замачивать разные виды орехов:

1. Грецкие орехи - 8 часов;

2. Миндаль - 12 часов;

3. Пекан - 8 часов;

4. Семены тыквы - 7 часов;

5. Орехи Макадамии - 4 часа;

6. Кедровые орехи - 8 часов;

7. Фундук - 8 часов;

8. Кешью - 6 часов;

9. Семена льна - 6 часов;

10. Семена люцерны - 12 часов;

11. Семена брокколи - 8 часов.

И помните: если вы решили замачивать орехи долго и основательно, менять воду в миске нужно каждые 8 часов.

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