Понедельник, 27. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Прочти это, если ты не знаешь, почему от тебя сбегают мужчины

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В идеальных отношениях мы бы позволяли своим половинкам видеть только лучшую версию себя. Но в реальных отношениях мы часто позволяем им видеть и худшие наши проявления.

Это понятно. Жить с кем-то, делить с ним бюджет и туалет, видеть его изо дня в день – это отчасти стресс. И просто невозможно быть на 100% хорошей 100% времени.

Но одно дело, когда вы позволяете мужчине увидеть ваши плохие стороны, а другое, когда вы неосознанно берете на себя саботирующую роль, пишет Soulpost.ru.

Многие женщины не понимают, насколько легко можно самим испортить отношения, и для этого не нужно залезать в его почту. Это можно сделать, просто ведя себя одним из следующих образов:

Контроль-фрик

Вы постоянно пытаетесь поставить мужчину на место. Вы думаете, что сами должны решать все проблемы. Может и из лучших побуждений, но вы постоянно говорите мужчине, что он все делает неправильно, и это раздражает.

Пытаясь его контролировать, вы умаляете его мнение, делания и его чувство достоинства, его мужественность.

Мамочка

Вы делаете то, что делает мамочка со своим ребенком. Вы обхаживаете мужчину, трясетесь над ним, верите в его невинность, чуть ли не попку ему подтираете.

Вы боитесь перегрузить мужчину, берете все на себя, всю работу в отношениях – физическую и эмоциональную.

Вы постоянно переживаете, что с ним и как, что вы можете для него сделать. Но его реакция будет как и у ребенка – рано или поздно он начнет бунтовать.

Искусительница

Это обаятельная женщина, которая решает покорять мужчину своей сексуальностью. Доходит до того, что она контролирует его посредством секса. Она может манипулировать и шантажировать его: его он хочет секса, то должен делать то, что она хочет.

Но любые отношения, основанные на шантаже, долго не выдержат.

Жертва

Любая девушка хочет, чтобы пришел прекрасный принц, который спасет ее. Но один раз – ладно. Но если она постоянно ведет себя как жертва, которую нужно спасать… Это слишком изнурительно для мужчины, каким бы героем он ни был. Ему не нужна девушка, которая сама ни с чем не может справиться.

Принцесса

Девушек хочет не любви, а восхищения. Таким образом она лишает и себя, и мужчину счастья и настоящих отношений.

В конце концов, все мы иногда играем эти роли, но если они нас поглощают и становятся нашей сущностью, это неизбежно разрушит отношения.

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