Понедельник, 27. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

«Однажды я встретила женщину, которая жаловалась на небольшую боль в животе, — говорит доктор Нарендра Писал, консультирующий гинеколог с 27-летним опытом из Лондона. — Она думала, что просто немного поправилась. Но обследование показало, что у нее киста яичника размером 55 см и весом 19 кг! К счастью, киста оказалась доброкачественной, и операция прошла успешно».

Подобные случаи показывают, насколько важно, чтобы женщины консультировались с врачом даже по малейшим поводам. Но многочисленные исследования показывают, что женщин это все еще смущает. Тем не менее, гинекологи хотят, чтобы мы знали несколько важных моментов, пишет Soulpost.ru.

 «Если бы мне нужно было сказать женщинам что-то одно, это было бы: «Если вас что-то беспокоит настолько, что вы гуглите это в интернете, тогда сходите к врачу«, — говорит доктор Жозефина Синьор.

 «Самое странное, что я когда-либо видела, это девушку с засунутым в вагину чизбургером — все еще в упаковке, — вспоминает врач. — Самым интересным случаем была девушка-подросток, у которой никак не начинались месячные. Мы диагностировали у нее синдром Майер-Рокитанского-Кустер-Хаузера. Это редкий врожденный порок, при котором отсутствует влагалище, или оно очень короткое, маленькие или отсутствующие матка и яичники. Снаружи все кажется нормальным, потому этот синдром диагностируют уже тогда, когда девушки впервые пробуют заниматься сексом или ждут месячных».

Но большинство случаев, по словам доктора Синьор, все же менее серьезные и легко решаемые, хоть и доставляют женщинам много беспокойств.

«Не терпите болезненные месячные, недержание мочи или опущение. Кто-то может сказать, что это нормальная часть жизни женщины, но так быть не должно. Вас выслушают, и почти всегда можно что-то сделать».

«Если вы тратите больше денег на товары для женской гигиены, чем на еду, сходите к врачу. В большинстве случаев проблемы не опасные, но требуют обследования, особенно кровяные выделения после секса, менопаузы или сильные боли внизу живота».

«Нет ничего такого, чего бы мы не видели раньше, и нам все равно, что вы не бриты в бикини или на ногах. И что самое важное, если я увижу вас в супермаркете, я не вспомню, как выглядит ваша вагина».

Доктор Энн Хендерсон уверена, что все женщины до 60 лет должны принимать гормонально-заместительную терапию.

«Это на 50% снижает риск смертности из-за проблем с сердечно-сосудистой и цереброваскулярной системами. Также это улучшает настроение, уровень энергии и либидо. Это действительно очень важно, чтобы улучшить здоровье, качество и продолжительность жизни во второй половине жизни женщины».

Многие женщины действительно мало знают о том, какие сопутствующие симптомы есть у менопаузы, и что с этим можно справиться.

Еще некоторые не понимают, как сильно лишний вес и ожирение влияют на гинекологическое здоровье. Это повышает риск развития рака слизистой оболочки матки, усугубляет проблемы с месячными, провоцирует поликистоз яичников и бесплодие.

Женщинам с лишним весом также сложнее забеременеть, у них повышается риск диабета, проблем с давлением, отслойкой плаценты. После родов такие женщины часто сталкиваются с сильным кровотечением, дистоцией — когда застревают плечи ребенка, тромбами в ногах или легких.

«Некоторые из этих осложнений могут быть очень серьезными для матери и ребенка, но их можно предотвратить», — говорит доктор Синьор.

Гинекологи признаются, что им самим порой бывает неловко говорить со своими пациентками на определенные темы, но серьезность проблем превыше всяких смущений.

«Вы удивитесь, что не только у вас такие проблемы. Но, пожалуйста, не нужно спрашивать у Google. Задайте вопросы нам, и ответы могут вас удивить».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАGoogleбесплодиеженщиныисследованиялибидолишний весмесячныенастроениеяичники
галерея!
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:49
Нет моделям: Dolce & Gabbana выпустили на подиум обычных людей
16:35
Шок и ужас: женщины курят во время беременности, чтобы ребенок был меньше и рожать было легче
16:13
Как мужчины понимают, что конкретная женщина – не их единственная
15:47
Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали
15:30
Прочти это, если ты не знаешь, почему от тебя сбегают мужчины
15:15
Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?
14:52
Оказывается, интеллект детям передается от матери
14:42
Видео: сделайте себе губы, как у Бейонсе
14:16
Древняя тайна потери веса: завтрак или ужин?
13:53
Фото: Независимая ассоциация стилистов Эстонии заняла третье место на фестивале «Невские берега»
13:45
Мед вместо косметики: натуральный и полезный уход за кожей
13:20
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
13:06
«За преданность красоте»: хозяйка модельного агентства Ирени Эрби получила премию в Москве
12:44
После рождения ребенка матери спят гораздо меньше отцов
12:42
Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений
12:28
Шесть ошибок в уходе, приводящих к появлению ранних морщин
12:08
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
14:19
В изменах мужчин виновата генетика
13:48
Врачи предложили похудение с помощью сна
13:36
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево
Все новости
ФэшнЦеликом
Нет моделям: Dolce & Gabbana выпустили на подиум обычных людей

Нет моделям: Dolce & Gabbana выпустили на подиум обычных людей

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

Древняя тайна потери веса: завтрак или ужин?

Древняя тайна потери веса: завтрак или ужин?

Врачи предложили похудение с помощью сна

Врачи предложили похудение с помощью сна

25. фев
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
Самые читаемые
Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?
Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений
Древняя тайна потери веса: завтрак или ужин?
Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали
Прочти это, если ты не знаешь, почему от тебя сбегают мужчины
Топ комментариев
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!(2)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьвидеовниманиегороскопгрудьдевушкидетиженщинаженщиныжизньздоровьеисследованиеисследованиялишний веслюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктырецептсексудовольствиеученыефигураэффект
LimonЦеликом
Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!

Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!

Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией

Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией

В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером

В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером

16:53
Администратор таллиннского стриптиз-клуба показала комнату с плетками для солдат НАТО: здесь мы выведываем военные тайны
15:56
Эдгар Гергель: достали уже со своими новыми словами-паразитами «я тебя услышал», «принял» и «крайний»
14:54
Марат Башаров пострадал от экстрасенсов
14:05
У Алины Кабаевой появился двойник: вот это сходство!
Rus.Postimees.eeЦеликом
Водители, не гоняйте! Стало известно, когда в Таллинне заработают камеры слежения за скоростью

Водители, не гоняйте! Стало известно, когда в Таллинне заработают камеры слежения за скоростью

Президентская канцелярия перепутала тезок и пригласила на прием не того человека, а затем отменила приглашение

Президентская канцелярия перепутала тезок и пригласила на прием не того человека, а затем отменила приглашение

В Рапла погибла переходившая дорогу женщина

В Рапла погибла переходившая дорогу женщина

16:51
В Германии совершивших смертельное ДТП стритрейсеров приговорили к пожизненному сроку
16:43
Курьез: 175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника
16:33
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассчитывает на улучшение отношений между РФ и Эстонией
16:18
Эксперт: зарплаты не смогут расти дальше такими же темпами
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees