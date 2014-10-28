Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

Подобные случаи показывают, насколько важно, чтобы женщины консультировались с врачом даже по малейшим поводам. Но многочисленные исследования показывают, что женщин это все еще смущает. Тем не менее, гинекологи хотят, чтобы мы знали несколько важных моментов, пишет Soulpost.ru.

«Если бы мне нужно было сказать женщинам что-то одно, это было бы: «Если вас что-то беспокоит настолько, что вы гуглите это в интернете, тогда сходите к врачу«, — говорит доктор Жозефина Синьор.

«Самое странное, что я когда-либо видела, это девушку с засунутым в вагину чизбургером — все еще в упаковке, — вспоминает врач. — Самым интересным случаем была девушка-подросток, у которой никак не начинались месячные. Мы диагностировали у нее синдром Майер-Рокитанского-Кустер-Хаузера. Это редкий врожденный порок, при котором отсутствует влагалище, или оно очень короткое, маленькие или отсутствующие матка и яичники. Снаружи все кажется нормальным, потому этот синдром диагностируют уже тогда, когда девушки впервые пробуют заниматься сексом или ждут месячных».

Но большинство случаев, по словам доктора Синьор, все же менее серьезные и легко решаемые, хоть и доставляют женщинам много беспокойств.

«Не терпите болезненные месячные, недержание мочи или опущение. Кто-то может сказать, что это нормальная часть жизни женщины, но так быть не должно. Вас выслушают, и почти всегда можно что-то сделать».

«Если вы тратите больше денег на товары для женской гигиены, чем на еду, сходите к врачу. В большинстве случаев проблемы не опасные, но требуют обследования, особенно кровяные выделения после секса, менопаузы или сильные боли внизу живота».

«Нет ничего такого, чего бы мы не видели раньше, и нам все равно, что вы не бриты в бикини или на ногах. И что самое важное, если я увижу вас в супермаркете, я не вспомню, как выглядит ваша вагина».

Доктор Энн Хендерсон уверена, что все женщины до 60 лет должны принимать гормонально-заместительную терапию.

«Это на 50% снижает риск смертности из-за проблем с сердечно-сосудистой и цереброваскулярной системами. Также это улучшает настроение, уровень энергии и либидо. Это действительно очень важно, чтобы улучшить здоровье, качество и продолжительность жизни во второй половине жизни женщины».

Многие женщины действительно мало знают о том, какие сопутствующие симптомы есть у менопаузы, и что с этим можно справиться.

Еще некоторые не понимают, как сильно лишний вес и ожирение влияют на гинекологическое здоровье. Это повышает риск развития рака слизистой оболочки матки, усугубляет проблемы с месячными, провоцирует поликистоз яичников и бесплодие.

Женщинам с лишним весом также сложнее забеременеть, у них повышается риск диабета, проблем с давлением, отслойкой плаценты. После родов такие женщины часто сталкиваются с сильным кровотечением, дистоцией — когда застревают плечи ребенка, тромбами в ногах или легких.

«Некоторые из этих осложнений могут быть очень серьезными для матери и ребенка, но их можно предотвратить», — говорит доктор Синьор.

Гинекологи признаются, что им самим порой бывает неловко говорить со своими пациентками на определенные темы, но серьезность проблем превыше всяких смущений.

«Вы удивитесь, что не только у вас такие проблемы. Но, пожалуйста, не нужно спрашивать у Google. Задайте вопросы нам, и ответы могут вас удивить».