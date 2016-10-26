Как мужчины понимают, что конкретная женщина – не их единственная

«Думаю, со временем я начал любить ее меньше, а потом понял, что настоящая любовь не должна уменьшаться со временем, а должна только крепнуть. С любимой женщиной вам не скучно, а скука – это результат увлечения, которое закончилось», пишет Soulpost.ru.

«Я понял, что она – не моя судьба, когда мы начали вместе жить. Я думал, что это сблизит нас, но на самом деле мы поняли, что совершенно не подходим друг другу».

«Когда я гулял с друзьями и начал засматриваться на других женщин, а потом и думать о том, чтобы познакомиться с ними, я понял, что с моей женщиной мне чего-то не хватает».

«Одним словом – ревность. Она – не моя судьба, если ревнует, ко всему: к другим женщинам, карьере, успеху, достижениям. Настоящая любовь не ревнива».

«Думаю, я просто понял, что мы абсолютно разные люди. И не в хорошем смысле. У нас были совершенно разные взгляды на важные моменты».

«Мы просто стали старше, и я начал понимать, чего я действительно хочу от жизни, и нужно быть смелым, чтобы признать это, что ты хочешь чего-то больше или что-то другое».

«Все дело в детях. Она уже хотела завести семью и детей, а у меня было еще много планов, которые я хотел реализовать самостоятельно».

«Она заставила меня выбирать между ней и моей лучшей подругой, которую я знаю всю свою жизнь. Я не собираюсь предавать людей, которые важны для меня, ради своей девушки. Я не прошу их быть лучшими друзьями, но просто важно принять, что они обе – часть моей жизни, но она не смогла это сделать. Поэтому друзья на первом месте. Я так считаю».

«Когда мы встречались, умерла моя мама, и моей девушки не было рядом, когда она нужна была мне».

«Самое сложное – это признаться себе, что вы не созданы друг для друга, а потом уже признаться ей».