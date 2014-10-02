Шок и ужас: женщины курят во время беременности, чтобы ребенок был меньше и рожать было легче

И путем исследований было выяснено, что беременные делают это потому, что верят в то, что так они выносят ребенка меньше по размерам, а значит, рожать им будет легче, пишет Ihappymama.ru.

Психологи выяснили, что причин такого ужасающего поведения будущих мам достаточно много. Например, многим женщинам знакомые, которые уже рожали, рассказали о родах во всех красках, и это на подсознательном уровне настолько спугнуло беременных, что те решили сделать все, чтобы их роды прошли как можно безболезненней.

Еще одна причина – банальный страх набрать лишний вес во время вынашивания малыша, а сигареты, как принято считать, снижают этот риск, так как сигаретный дым якобы снижает аппетит.

Третья причина курения беременных – наследственность. У многих австралийских женщин матери курили во время беременности, и потому позже они рассказали дочерям: “Вот я же курила, когда вынашивала тебя, и ничего, все хорошо”. К тому же, многие курящие будущие мамы, как показали опросы, практически не получали образование, и много о чем просто не были осведомлены.

У нас в стране пока еще такой тенденции не наблюдается, и слава богу. Но вот австралийским молодым беременным женщинам явно нужна психологическая помощь, ведь о чем должна думать будущая мать, которая курит, чтобы плод был меньше? Шок да и только, ведь такими мерами плод можно не только уменьшить, но и убить…