Нет моделям: Dolce & Gabbana выпустили на подиум обычных людей

Кто же украл всю славу у профессиональных моделей? Автор блога о моде и дизайне интерьеров Song of Style Эйми Сонг, певица Мэдисон Бир, дочь Ноэля Галлахера из Oasis Анаис, дочь Лизы Ринны Делайла Бель Хэмлин, сын Джуда Лоу Рафферти, it-girl София Ричи, Аманда и Джейсон Харви с детьми стали звездами шоу. Не обошлось и без любимых моделей и манекенщиков – Лаки Блу Смита, Бьянки Балти, Элис и Шарлотты Деллал.

Коллекция была очень в стиле Dolce & Gabbana: массивные короны, обильный декор, цветы, роскошные ткани, блестящая отделка, кружево и леопардовый принт уже стали символами D&G. Если говорить о нововведениях, то, пожалуй, стоит отметить наличие мерча в виде футболок с Джастином Бибером.