Галерея: беспокойный столичный дух от Армани

«Отмечены беспокойным столичным духом. И созданы из противоположностей», — именно так охарактеризовал свои работы сам дизайнер, передает Сплетник.

Гости шоу, по обыкновению, ждали чего-то особенного в этот вечер. И их предположения о возможных новшествах от модельера оказались сбыточными: люкс наконец-то стал комфортным. При этом неизменными для всех линий одежды остаются лаконичность силуэтов и женственный фасон. Коллекция включила шерстяные пальто с искусственным мехом и воротником, бархатные жакеты, клетчатые юбки из ПВХ, женственные однотонные платья, а также броские аксессуары.