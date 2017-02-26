Неделя моды в Милане: храбрость и равенство от Versace

Идеальная женщина 21 века, по мнению модельера, та, которая не боится выделяться из толпы, но при этом ценит комфорт и сможет без угрызений совести прийти на бизнес-встречу в спортивном свитшоте, а на свидание — в брючном костюме. Ей чужд страх быть "не к месту", она любит эксперименты и в любой ситуации остается уверенной в себе.