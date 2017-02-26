Идеальная женщина 21 века, по мнению модельера, та, которая не боится выделяться из толпы, но при этом ценит комфорт и сможет без угрызений совести прийти на бизнес-встречу в спортивном свитшоте, а на свидание — в брючном костюме. Ей чужд страх быть "не к месту", она любит эксперименты и в любой ситуации остается уверенной в себе.
Неделя моды в Милане: храбрость и равенство от Versace
27. Февраль 2017 17:33
Донателла Версаче в каждой своей коллекции говорит о сильных женщинах современности. Текущим вечером она снова обратилась к публике с подобной темой, выделив ключевые слова бескомпромиссной моды: храбрость, солидарность, равенство и единство. Все они, между тем, были вышиты на представленных изделиях. Нарочито, но весьма уместно.