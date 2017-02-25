Фото: бренд Moschino показал, как можно одеваться с помощью картона

Модный показ открывала любимица Скотта — Кендалл Дженнер, для которой он подготовил костюм с прозрачными вставками и шляпку в виде коробки. Как мы знаем, где Кендалл, там и Джиджи Хадид. А где Джиджи, там и ее сестра Белла.
Смотрим!
«Что бы было, если бы вам пришлось создавать свой гардероб из картонной упаковки и страниц из глянцевых журналов», — именно эта мысль стала главной идеей для Джереми Скотта, креативного директора марки, и для его новой осенне-зимней коллекции. Дизайнер представил девушку Moschino как леди, которая без ума от мира моды, но при этом старается заботиться об окружающей среде.
Модный показ открывала любимица Скотта — Кендалл Дженнер, для которой он подготовил костюм с прозрачными вставками и шляпку в виде коробки. Как мы знаем, где Кендалл, там и Джиджи Хадид. А где Джиджи, там и ее сестра Белла.
Смотрим!