Считается, что фазы Луны влияют на то, как люди себя чувствуют и ведут. Скажем больше, положение небесного тела также может влиять на успех в уходе за локонами. Лунный календарь подскажет тебе, когда планировать стрижку и покраску волос для достижения наилучших результатов, пишет Ivona.bigmir.net.

Едва ли есть более таинственное небесное тело, чем Луна. Во многих культурах ее почитали и даже устраивали праздники в ее честь, надеясь ублажить капризный спутник Земли. По мнению наших предков фазы Луны влияли на успех в делах и урожайность. Исследования ученых подтверждают, что с ними связаны увеличение рождаемости и преступности, странное поведение людей и животных. Не меньше существует и работ, которые развенчивают миф о влиянии Луны на человеческую жизнедеятельность.

К какому из лагерей ты примыкаешь, мы не знаем наверняка, но попробовать подстроить свой график под лунный календарь, однако, стоит. Многие hair-специалисты верят, что в фазе растущей Луны волосы растут быстрее, уходовые средства действуют эффективней, а стрижка получится более удачной, чем во время убывания.

Лунный календарь стрижек на март 2017

Неблагоприятными днями для экспериментов с волосами станут: 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28 марта.

Благоприятные дни для стрижки в марте: 2, 3, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26.

Нейтральные дни для стрижки и окрашивания волос: 18.

А вот красить волосы специалисты рекомендуют 2, 3, 5, 8, 10, 11, 19, 20, 22, 26, 29, 30 и 31 марта.