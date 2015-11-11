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Пост и беременность: что нужно знать будущей маме

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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С сегодняшнего дня начинается Великий пост, суть которого – очищение души и тела с помощью самоограничений, и в питании в том числе. Но как быть будущим мамам? Стоит ли им поститься?

Правильное питание во время беременности крайне важно для здоровья будущего ребенка. В первую очередь необходимо заострить внимание на качестве и количестве принимаемой пищи. Существуют разнообразные продукты питания, которые в значительной мере способны оказать влияние на ход беременности и даже создать угрозу для здоровья мамы и ребенка, пишет Lady.obozrevatel.ru.

Что же касается поста, то будущей маме в первую очередь стоит обратить внимание на здоровье – и свое и малыша. Помните, что пост для беременной женщины - это строгое воздержание от всего того, что может повредить здоровью ребенка и ей самой.

Если беременная женщина намерена поститься, то следует помнить следующие моменты.

Во-первых, пост для беременной возможен только тогда, когда ее беременность протекает нормально, без какой-либо патологии, иначе об этом не стоит даже говорить.

Второй важный момент, прежде чем начать поститься, необходимо проконсультироваться с лечащим гинекологом, наблюдающим беременную, чтобы выявить все возможные противопоказания.

Стоит помнить, что пост беременным ослабляется, чтобы не навредить ни здоровью ребенка, ни здоровью самой женщины. Беременным женщинам во время поста разрешаются рыба, молочные продукты и яйца, так как для правильного развития плода требуются кальций, белки и витамины животного происхождения.

То есть, во время поста беременным и кормящим матерям разрешается есть все кроме мяса.

Однако, будущим мамам важно знать, что из растительной пищи плохо усваивается такой важный элемент для них, как железо. Нет железа и в молочных продуктах. Основной его источник - мясо. Чтобы покрыть потребность в этом микроэлементе, врач назначит вам препарат железа или поливитамины с его содержанием.

Если беременности сопутствует анемия разной степени выраженности, то от соблюдения поста придется отказаться и необходимо употреблять мясо, которое будет приниматься ни как пища, а как лекарство.

И самое главное, помните, что пост — это работа над своим духовным состоянием, и ограничения в питании — это не самое основное. Поэтому в тех случаях, когда от придерживания поста зависит нормальное состояние мамы и развитие малыша, отказ от поста скорее поспособствует чем навредит!

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