О чем переживает мужчина, когда ему делают минет?

Лежа на спине у мужчины может возникнуть вопрос- это процесс или часть сексуальной игры? Если это процесс, то стоит дать понять это. В случае если женщина захочет через какое-то время перейти к полноценному сексу, то так же можно намекнуть на это, пишет Sex-news.ru.

Страх ощутить зубы на пенисе - одно из самых устрашающих. Болевые ощущения не должны присутствовать вовремя минета, и мужчины часто переживают если у партнёрши это в первый раз.

Довольно часто возникает страх, что рвотный рефлекс возьмет верх. Одно неловкое движение и член будет глубоко в горле, что может вызвать неприятные ощущения и еще более неприятные последствия.

Многие мужчины бояться попасть спермой в лицо. Только в порно - фильмах это выглядит эротично, но в жизни такое может понравится не каждой партнерше.

Часто мужчине мысленно хочется направить женские руки или губы, но отвлекать от процесса уже не хочется. Боязнь нарушить процесс, и отбить желание продолжать может слегка напрягать.

Бывает что партнер переживает из-за близости женского лица и собственных ягодиц. Именно эта часть тела по мнению многих мужчин не отвечает стандартам привлекательности и сексуальности.