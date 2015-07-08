Дефицит гормонов щитовидной железы повышает риск выкидыша и других проблем

Так, гипотиреоз во время беременности увеличивает риск кровотечения и выкидыша. Кроме того, он может стать причиной низкого веса ребенка при рождении и синдрома острой дыхательной недостаточности. Еще гипотиреоз у матери в процессе беременности негативно влияет на когнитивное развитие ребенка, пишет Meddaily.ru.

Исследователи установили: у детей, рожденных женщинами с гипотиреозом, IQ был ниже по сравнению с теми, чьи матери не страдали от гипотиреоза либо принимали добавки с тироксином - основным гормоном щитовидной железы. Специалисты призывают беременных женщин с гипотиреозом принимать добавки.