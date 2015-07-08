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Дефицит гормонов щитовидной железы повышает риск выкидыша и других проблем

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В новом исследовании, проведенном в Индии, приняли участие 900 беременных женщин. Специалисты обнаружили, что гипотиреоз (длительный и стойкий недостаток гормонов щитовидной железы) может привести к ряду негативных последствий, пишет Zee News.

Так, гипотиреоз во время беременности увеличивает риск кровотечения и выкидыша. Кроме того, он может стать причиной низкого веса ребенка при рождении и синдрома острой дыхательной недостаточности. Еще гипотиреоз у матери в процессе беременности негативно влияет на когнитивное развитие ребенка, пишет Meddaily.ru.

Исследователи установили: у детей, рожденных женщинами с гипотиреозом, IQ был ниже по сравнению с теми, чьи матери не страдали от гипотиреоза либо принимали добавки с тироксином - основным гормоном щитовидной железы. Специалисты призывают беременных женщин с гипотиреозом принимать добавки.

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