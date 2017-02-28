Вторник, 28. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Британская пара заменила настоящих детей игрушечными

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Супруги из британского города Оксфорд, у которых нет возможности иметь собственных детей, начали присматривать за игрушечными младенцами. Об этом пишет Metro.

Джейн Берри (Jane Berry) сообщили, что она не сможет иметь детей, когда британке было 22 года. В настоящее время 39-летняя женщина страдает от остеопороза. Вместе с мужем, 51-летним Питером Марфли (Peter Marflee), женщина решила заботиться о трех игрушках, которых назвала Эми, Эшли и Хлоя, пишет Lenta.ru.

По информации издания, Берри и Марфли путешествуют вместе с игрушками, водят их на прогулку и кормят. Также супруги установили на заднем сиденье своего автомобиля детские кресла «Люди реагируют на нас с детьми по-разному, но большинство считают, что я сумасшедшая, оставляют мне оскорбительные сообщения», — говорит Берри.

Ранее в феврале сообщалось, что житель китайской провинции Гуйчжоу начал жить с семью секс-куклами. За три года китаец потратил на одежду и аксессуары для игрушек 11,6 тысячи фунтов стерлингов (более 14,4 тысячи долларов).

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАаксессуарыбольшинствоженщинасупруги
Неделя моды в Милане
галерея!
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
12:41
Пять жестоких истин о любви к Раку
12:30
Британская пара заменила настоящих детей игрушечными
12:10
Дефицит гормонов щитовидной железы повышает риск выкидыша и других проблем
20:03
Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех остальных
19:40
О чем переживает мужчина, когда ему делают минет?
19:16
Пост и беременность: что нужно знать будущей маме
18:43
Великий пост 2017: календарь питания по дням
18:17
Лунный календарь стрижек на март
17:46
Фото: бренд Moschino показал, как можно одеваться с помощью картона
17:33
Неделя моды в Милане: храбрость и равенство от Versace
17:14
Галерея: беспокойный столичный дух от Армани
16:49
Нет моделям: Dolce & Gabbana выпустили на подиум обычных людей
16:35
Шок и ужас: женщины курят во время беременности, чтобы ребенок был меньше и рожать было легче
16:13
Как мужчины понимают, что конкретная женщина – не их единственная
15:47
Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали
15:30
Прочти это, если ты не знаешь, почему от тебя сбегают мужчины
15:15
Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?
14:52
Оказывается, интеллект детям передается от матери
14:42
Видео: сделайте себе губы, как у Бейонсе
14:16
Древняя тайна потери веса: завтрак или ужин?
Все новости
ФэшнЦеликом
Фото: бренд Moschino показал, как можно одеваться с помощью картона

Фото: бренд Moschino показал, как можно одеваться с помощью картона

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Великий пост 2017: календарь питания по дням

Великий пост 2017: календарь питания по дням

Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

Древняя тайна потери веса: завтрак или ужин?

Древняя тайна потери веса: завтрак или ужин?

26. фев
Врачи предложили похудение с помощью сна
Самые читаемые
Лунный календарь стрижек на март
О чем переживает мужчина, когда ему делают минет?
Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали
Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений
Великий пост 2017: календарь питания по дням
Топ комментариев
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!(2)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьвидеовниманиеволосыгрудьдевушкидетиженщинаженщиныжизньздоровьеисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктырецептсексспециалистыэффект
LimonЦеликом
Конфуз на «Оскаре 2017»: СМИ нашли виновника путаницы с конвертами «Лучший фильм»

Конфуз на «Оскаре 2017»: СМИ нашли виновника путаницы с конвертами «Лучший фильм»

Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера

Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера

Вы удивитесь! Что ест королева Елизавета II каждый день

Вы удивитесь! Что ест королева Елизавета II каждый день

12:24
Срочно перестань делать этих десять вещей, или ты навсегда останешься бедняком!
12:23
Срочно! Мы уже знаем, кто представит Эстонию на «Евровидении»!
11:44
Жену Караченцова назвали виновницей ДТП с участием актера
11:39
Видео: от насморка можно избавиться за одну минуту! Нужны только пальцы!
Rus.Postimees.eeЦеликом
Фото и видео: в Таллинне микроавтобус сбил пешехода

Фото и видео: в Таллинне микроавтобус сбил пешехода

Полиция просит помощи: мужчина пошел в магазин и пропал

Полиция просит помощи: мужчина пошел в магазин и пропал

Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

12:37
Галерея: космические пейзажи в африканской глубинке
12:31
Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу (фото)
12:18
Умер легендарный советский хоккеист
12:13
Половина пациентов дарит крупную сумму государству
ВпрокЦеликом
Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц

Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц

27. фев
Видео: почему многие люди до сих пор подают декларацию о доходах в бумажном виде? (1)
Погода
Кошка вернулась домой с письмом, которое раскрыло ее тайну

Кошка вернулась домой с письмом, которое раскрыло ее тайну

Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees