Британская пара заменила настоящих детей игрушечными

Джейн Берри (Jane Berry) сообщили, что она не сможет иметь детей, когда британке было 22 года. В настоящее время 39-летняя женщина страдает от остеопороза. Вместе с мужем, 51-летним Питером Марфли (Peter Marflee), женщина решила заботиться о трех игрушках, которых назвала Эми, Эшли и Хлоя, пишет Lenta.ru.

По информации издания, Берри и Марфли путешествуют вместе с игрушками, водят их на прогулку и кормят. Также супруги установили на заднем сиденье своего автомобиля детские кресла «Люди реагируют на нас с детьми по-разному, но большинство считают, что я сумасшедшая, оставляют мне оскорбительные сообщения», — говорит Берри.

Ранее в феврале сообщалось, что житель китайской провинции Гуйчжоу начал жить с семью секс-куклами. За три года китаец потратил на одежду и аксессуары для игрушек 11,6 тысячи фунтов стерлингов (более 14,4 тысячи долларов).