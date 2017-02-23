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Видео: прекрасная Анджелина Джоли в рекламе нового парфюма

Krasotka.ee
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Анджелина Джоли стала «посланницей красоты» парфюмерного дома Guerlain. Об этом стало известно еще в конце января, а теперь вышел полный рекламный ролик нового аромата с участием актрисы.

В Guerlain сообщили, что переговоры о сотрудничестве с Анджелиной состоялись в декабре 2015-го, и на решение актрисы во многом повлияло то, что ее мать Маршелин Бертран любила пудру этой марки, пишет Soulpost.ru.

«Новый аромат Mon Guerlain — это дань современной женственности — сильной, свободной и чувственной, вдохновленной Анджелиной Джоли. Mon Guerlain — это свежесть лаванды Карла из Прованса, которая контрастирует со сладострастием жасмина Самбак из Индии и австралийским сандалом с чувственной ванилью из Папуа-Новой Гвинеи».

До этого Джоли лишь в 2007 году была лицом косметического бренда Shiseido.

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