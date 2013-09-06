Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить!

Этот прием может спасти вам жизнь в критической ситуации!

Нападение

Итак, ситуация ясна: сильный мужчина схватил вас за горло и прижал к стенке. Это смертельно опасный захват, от которого многие умирают, пишет Lifter.com.ua.

1. Первая реакция

Большинство людей автоматически хватает нападающего за руки в районе локтей, пытаясь надавить на них и освободиться, но если нападающий сильнее вас, то у вас вряд ли это получится. А у вас есть всего несколько секунд, прежде чем вы потеряете сознание.

2. Сложите ладони

Сложите ладони, как будто молитесь.

3. Руки

«Проденьте» руки так, чтобы они были между руками нападающего.

4. Схватите за голову

Обхватите его голову обеими руками и со всех сил надавите на глаза большими пальцами.

5. Голова и локти

Двигайте головой вперед-назад, одновременно разводя локти в стороны, чтобы нападающему было трудно удержать хватку.

6. Удар лбом

Вытянув руки, не снимая больших пальцев с глаз нападающего, подтяните его голову к себе так, чтобы ударить его лбом в нос и в губы.

Повторяйте это действие, пока он не отпустит вас, затем бегите прочь.