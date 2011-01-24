Физиотерапевт: использование стульчиков-шезлонгов стоит сократить до минимума

«Чем больше ребенок может находиться в неогороженном пространстве, тем лучше для его моторики. Любые вспомогательные средства, например, стульчик-шезлонг, ходунки или прыгунки, которые ограничивают подвижность ребенка, мешают ему открывать себя и мир вокруг, тем самым у ребенка складывается неправильная картина мира», - говорит врач, пишет Naine24.

В случае со стульчиком-шезлонгом ребенок может только брать предметы, которые находятся перед ним, что не является достаточным для развития. Кроме того, позвоночник ребенка находится в неестественном положении: «В таком стульчике не может развиться правильное положение позвоночника, поскольку стульчик обеспечивает одинаковый изгиб по всей спине», - объясняет терапевт.

Такое положение также немного затрудняет дыхание ребенка: «Положение, при котором спина согнута, плечи направлены вперед, а подбородок – к груди, затрудняет дыхание, из-за чего организму может не хватать кислорода».

Также стульчик-шезлонг опасен и тем, что с него можно упасть или же перевернуться вместе с ним, или еще хуже – упасть с высокой поверхности вместе с ним.

«Стульчики-шезлонги не запрещены, однако их использование стоит сократить до минимума», - подводит итог врач.