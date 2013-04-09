Семь способов избежать рака молочной железы

Рак молочной железы, к сожалению, встречается все чаще, ровно, как и доброкачественные опухоли молочной железы. По статистике, в нашей стране сейчас у 60% пациенток старше 40 лет и у четверти женщин, моложе 30 лет, наблюдаются патологические состояния молочной железы. Практически у половины этих женщин та или иная форма мастопатии. На этом фоне резко, в десятки раз, увеличивается риск возникновения рака молочной железы. Особенно опасна узловая форма мастопатии, пишет Medikforum.ru.

Все формы опухоли молочной железы роднит их способность начинаться совершенно бессимптомно. Только в редких случаях происходит иначе. Спасение одно – ранняя диагностика и профилактика. Пусть пока не выявлены четкие причины рака, но зато ученые знают факторы, которые чаще всего приводят к роковому диагнозу.

Каждая женщина должна сделать это

Женская грудь необычайно чувствительна не только к нежным прикосновениям любимого человека, но и ко многим другим факторам.

Наиболее внимательны к себе должны быть те женщины, чьи мамы, бабушки, родные сестры и тети страдали раком молочной железы (РМЖ) – доказано, что склонность к перерождению раковых клеток (но не сам рак!) передается по женской линии. Есть семьи с устойчивой историей рака груди. При отягощенной онкологической наследственности 5-10% женщин рискуют заболеть РМЖ. Обычно женщинам, у которых родственницы болели раком груди, врачи рекомендуют генетический анализ. Мутации генов у родственниц определяют по результатам исследования крови. Предрасположенность к некоторым его формам, передается определенными генами BRCA-1 и BRCA-2 (от BReast CAncer™ - рак груди).

Мы то, что едим

Современный образ жизни, связанный с частыми стрессами, фастфудами, всевозможными диетами для похудания, «химией» в продуктах питания.

Почти все это можно отрегулировать самостоятельно: постараться поменьше нервничать, для этого научиться технике релаксирования, укреплять нервную систему с помощью физкультуры, сборов успокоительных трав. Нелишнем будет посещение психолога. Стоит также разобраться – может, в большинстве случаев мы нервничаем из-за пустяков?

Вместо того, чтобы «садиться» на диету по совету подружки – сходите к диетологу. Продукты покупайте, предварительно внимательно почитав их состав.

Пусть все идет своим чередом

Постарайтесь избегать абортов. Доказано, что внезапно прерванная беременность, пусть и с участием самых квалифицированных специалистов – сильнейший гормональный сбой, что серьезно повышает риск заболеваний молочной железы.

Дайте гормонам шанс поправить дело. Задумано самой природой

Среди старых врачей бытовала присказка: корова – единственное из млекопитающих не болеющее раком молочной железы. А все из-за почти непрекращающейся лактации. Поэтому пусть естественный цикл «роды-вскармливание», реализуемый на протяжении тысячелетий, а потому ставший привычным, будет выполнен. Оптимальный и для малыша, и для мамы срок грудного вскармливания –9- 15 месяцев.

Тут важно еще и то, что во всех этих процессах (беременность, роды, вскармливание) важную роль играют женские половые гормоны – пролактин, эстрадиол, прогестерон. Любые патологические изменения их соотношения из-за аборта, отказа от кормления и т.д. в прямом смысле бьют наотмашь по нежной молочной железе. Врачи не зря называют ее органом-мишенью для гормонов, ее ткани необычайно чувствительны именно к ним. Все заканчивается тем, что вместо рождения новых здоровых клеток, появляются патологические.

Тайны капусты обыкновенной

При поиске лекарства от рака было замечено, что в странах, где часто употребляли в пищу капусту, реже болели раком репродуктивных органов и желудочно-кишечного тракта. А наиболее распространенный способ народной медицины при болях в груди – наложить на грудь свежий капустный лист. И ведь часто помогало, раз народ веками передает такой способ.

Ученые заинтересовались этим, провели много крупномасштабных исследований, и выяснили, что в капусте содержатся вещества, обладающие противоопухолевой активностью. Несколько лет сотрудники НИИ молекулярной медицины ММА им. И.М. Сеченова работали над тем, чтобы тщательно изучить наиболее эффективное из них – индол-3-карбинол. Индол-3-карбинол действует не только на симптомы заболеваний молочной железы, но и главное действует на их причину - регулирует метаболизм женских половых гормонов, эстрогенов. Дело в том, что в процессе метаболизма эстрогены делятся на полезные для организма и на вредные. Последние вызывают разрастание тканей (т.е. опухоли) и перерождение клеток в патологические, раковые. Ну а «хорошие», т.е. полезные, не только противостоят развитию раковых клеток, но и помогают тканям нормально функционировать. Индол-3-карбинол непосредственно влияет на количество метаболитов, причем «плохих» становится меньше, а «хороших» больше. Таким образом, он защищает от разных видов мастопатии и от перерождения доброкачественных опухолей в злокачественные.

Кстати, чтобы организм получил нужную дозу индола-3-карбинола, необходимо ежедневно и постоянно съедать около 950 гр. капусты, можно разных видов. Но вряд ли кто из современных людей способен на это.

Ручная работа

Не стоит забывать, что даже при наличии самых современных методов диагностики, большое значение врачи придают методу само обследования. Как считают медики, это не только дисциплинирует женщину, настраивая ее на серьезное отношение к здоровью молочной железы, но и помогает выявить патологические изменения и своевременно от них избавиться. Уплотнения, покраснения и утолщение кожи желез, внезапное визуальное изменение соска, выделения из него женщина в состоянии заметить самостоятельно.

Волны для железы. УЗИ для железы

Конечно, это не исключает регулярных визитов к врачу и обследований. Женщинам до 35 лет проводят УЗИ молочной железы, женщинам старше 35 лет рекомендуется уже проведение маммографии.