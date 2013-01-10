Причиной неприятного запаха изо рта назвали фастфуд

Они установили, что причиной неприятного запаха вовсе не является лук, который часто добавляют в бургеры. Всё дело в жирном осадке жареных продуктов, который и вызывает целую цепочку реакций в организме, приводящую к появлению неприятного запаха изо рта. Масла жареных продуктов вступают во взаимодействие с пищеварительными ферментами, рождая характерный аромат. Исследователи доказали, что молодые люди, которые регулярно налегают на фастфуд (от трех раз в неделю) значительно чаще демонстрируют неприятный запах или халитоз, по сравнению с теми, кто реже употребляет данную разновидность продуктов, пишет Medikforum.ru.

Исследование также позволяет предположить, что масла в фастфуде чаще заставляют человека страдать от кислотности, которая может привести к изжоге - одному из основных факторов неприятного запаха изо рта. Если же у человека уже есть такие расстройства, как диабет, то бактерии в полости рта питаются сахаром, из-за чего размножаются более быстро.

Для профилактики и неприятного запаха изо рта эксперты рекомендуют налегать на свежие фрукты и овощи. Употребление яблок освежает рот, так как в этом фрукте содержится компоненты, подавляющие активность бактерий во рту. Выраженный эффект также обеспечивают апельсины и клубника за счёт витамина C.