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Причиной неприятного запаха изо рта назвали фастфуд

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Если вы просыпаетесь и ощущаете неприятный запах изо рта, то в этом нет ничего странного. Однако если этот запах беспокоит вас весь день напролёт, то это является поводом для волнения, так как существуют определенные нездоровые факторы, вызывающие этот запах. Одним из наиболее удивительных факторов оказался фастфуд, как выяснили исследователи, опубликовавшие результаты своих наблюдений в журнале Journal of Natural Science, Biology, and Medicine.

Они установили, что причиной неприятного запаха вовсе не является лук, который часто добавляют в бургеры. Всё дело в жирном осадке жареных продуктов, который и вызывает целую цепочку реакций в организме, приводящую к появлению неприятного запаха изо рта. Масла жареных продуктов вступают во взаимодействие с пищеварительными ферментами, рождая характерный аромат. Исследователи доказали, что молодые люди, которые регулярно налегают на фастфуд (от трех раз в неделю) значительно чаще демонстрируют неприятный запах или халитоз, по сравнению с теми, кто реже употребляет данную разновидность продуктов, пишет Medikforum.ru.

Исследование также позволяет предположить, что масла в фастфуде чаще заставляют человека страдать от кислотности, которая может привести к изжоге - одному из основных факторов неприятного запаха изо рта. Если же у человека уже есть такие расстройства, как диабет, то бактерии в полости рта питаются сахаром, из-за чего размножаются более быстро.

Для профилактики и неприятного запаха изо рта эксперты рекомендуют налегать на свежие фрукты и овощи. Употребление яблок освежает рот, так как в этом фрукте содержится компоненты, подавляющие активность бактерий во рту. Выраженный эффект также обеспечивают апельсины и клубника за счёт витамина C.

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