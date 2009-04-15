Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь

Правила безопасности, которым нужно научить ребенка

Всегда на любые предложения говорить «нет» незнакомым людям. Если ребенку комфортнее просто уйти или сказать «Простите, мама не разрешает мне разговаривать с незнакомыми», научите его этому. Объясните, что он при этом не должен неловко себя чувствовать, это его право, пишет Deti.mail.ru.

Объясните, что взрослые люди должны просить помощи у других взрослых людей, а не у ребенка. Почти все родители, как мантру, повторяют «Не ходи с чужим дядей, что бы он ни предлагал – конфетку, котенка, куклу, телефон», но мало кто задумывается о том, что чужой дядя может не только предлагать, но и просить. Естественно, можно помочь старику или старушке сесть в автобус или донести до подъезда сумку, но нельзя заходить в чужой подъезд.

Объясните, что никто не способен внешне отличить «хорошего» человека от «плохого» и что доброжелательная молодая девушка все равно чужая.

Ребенок НЕ должен слушаться всех подряд взрослых. Это приводит к тому, что дети уходят с чужими людьми или открывают дверь незнакомому человеку, который строго потребовал ее открыть. Объясните, кого он должен слушаться, а кого нет, помогите ему понять, кто свои, а кто чужие.

Научите его не стесняться просить помощи, если он потерялся, у того, кого можно просить: человека с ребенком, полицейского, охранника, работника места, где он находится, – продавца, кассира, уборщицы.

Научите ребенка доверять себе, и если ему поведение чужого взрослого человека кажется необычным, не думать, что ему показалось, а принять меры к тому, чтобы защитить себя: уйти, убежать, попросить помощи. Детям часто неловко: они боятся, что взрослый обидится, поймет, что ребенок его в чем-то подозревает, будет смеяться над ним. В ситуации, когда ребенок не садится в лифт с чужим человеком, если чужой говорит «Ты что, думаешь, я маньяк?», ребенок может поехать с ним. Это же касается знакомых взрослых, которые проявляют к ребенку необычный интерес: гладят, трогают за разные места – ребенок часто убеждает себя в том, что ему показалось, или просто не понимает, что происходит, но чувствует, что что-то не так. Объясните, что чужие не должны к нему прикасаться.

Объясните ребенку, что если кто-то чем-то ему угрожает, значит, этот человек чего-то сильно боится. Любые угрозы и требования не говорить родителям о чем бы то ни было – повод сразу все вам рассказать. Объясните, что если кто-то пытается заставить ребенка что-то сделать, угрожая чем угодно, вплоть до убийства его родителей, он должен немедленно рассказать об этом вам.

Приучите ребенка к тому, что он никому ничего не должен! Если кто-то о чем-то просит вашего ребенка или что-то требует от него, пусть сначала задастся вопросом: почему я должен это сделать, зачем мне это? Зачем мне просыпаться в 4.20, зачем идти за этим человеком, почему я должен открыть ему дверь или прислать свою фотографию?

Научите ребенка не только следить за временем, но и звонить вам, когда он куда-то выходит без вас и когда он приходит. Покажите на своем примере, что вы, взрослые люди, делаете то же самое, что вы беспокоитесь друг о друге, а не хотите его контролировать, что это нормальная забота друг о друге. Сами звоните вечером друг другу, когда выходите с работы. Это полезная привычка, иногда спасающая звонящего, если он не появляется вовремя.

Выучите с ребенком главное правило потерявшегося: если ты понял, что потерялся, оставайся на месте! Далее следует попросить помощи у человека с ребенком, работника этого места, полицейского или охранника, но категорически нельзя уходить с того места, где он потерялся, с чужим человеком.

Объясните ребенку, что если его неожиданно из школы встречает не тот человек, что обычно – кто-то из знакомых, родственников, домработница и так далее, а вы его об этом не предупредили, – он должен позвонить вам и удостовериться, что его забирает сегодня именно этот человек. Точно так же он должен позвонить вам, если кто-то из не близких родственников предлагает его подвезти. К сожалению, друзья и родственники иногда всерьез ссорятся и могут посчитать, что ребенок – хороший аргумент в этой ссоре.

Научите ребенка громко-громко кричать. Всю жизнь мы объясняем детям, что они должны вести себя тихо и не мешать окружающим, поэтому, когда возникает угроза их жизни, они молчат. Кричать он должен, если потерялся, в том числе и в городе, и если кто-то пытается его схватить или проявляет агрессию. Устройте для этого тренировку в лесу и потом обязательно попробуйте это сделать в городе.

Регулярно повторяйте правила безопасности ребенку, проигрывайте с ним, давайте ему «задачки».

Правила безопасности в интернете

Не запрещайте ребенку заводить свою страничку в социальной сети, если он об этом просит. Наверняка это уже сделали многие из его друзей, и он тоже хочет, не делайте его изгоем среди них и не заставляйте делать тайный аккаунт. Наоборот – сядьте рядом, вместе создайте страничку, походите по сети, посмотрите разные опции, группы, паблики, объясните ему, какие есть возможности, что такое тэги, покажите, что делать с неприличными картинками, рекламой и спамом, своим примером покажите грамотную реакцию на все это.

Научите ребенка правилам безопасности в интернете: не вывешивать в открытом доступе свои фотографии и контакты, не реагировать на «привлекательные» предложения от чужих людей, помнить, что он никогда не знает, кто на самом деле незнакомый человек, который представляется, например, его ровесником. Объясните, какие существуют опасности.

Время от времени просматривайте список «друзей» вашего ребенка, обращайте внимание на взрослых людей, если это не учителя, смотрите, какие группы он читает и на какие паблики подписан. В интернете на ребенка посыплется масса привлекательно преподносимой информации о наркотиках, самоубийствах и прочих вещах. И да, «группы про китов» действительно существуют и действительно несут угрозу для ребенка. Объясните ребенку бессмысленность участия в этом и то, что за этим стоят взрослые люди, которые ищут управляемых детей для своих целей.

Правила безопасности для родителей

Старайтесь чаще фотографировать своего ребенка. Это нужно на тот случай, если придется его искать. Знайте его гардероб – чтобы, если исчезает ребенок более старшего возраста, можно было определить, в чем он ушел и взял ли с собой запас вещей. Если вы с ребенком идете на мероприятие, где будет много народу, сфотографируйте его перед выходом: в ситуации потери ребенка родители часто от стресса не могут вспомнить, во что они его одели перед выходом.

Контролируйте время, когда ребенок должен прийти домой. Если он задерживается на полчаса, начинайте звонить учителю, его друзьям, преподавателю с кружка, родителям друзей, бывшему мужу. Не испытывайте неловкости, когда приходится беспокоить других людей из-за того, что ребенок вовремя не пришел: ситуация пропажи ребенка – экстремальная, и в ней вы просто обязаны это сделать как можно скорее, и пусть через полчаса он вернется и окажется, что он заигрался с друзьями. Не забудьте потом перезвонить тем, кому вы звонили, поблагодарить и сообщить, что ребенок вернулся.

Если ребенок или кто-то из ваших взрослых родственников звонит и просит его встретить, не поленитесь и встретьте его, не говорите «Сам дойдешь, уже большой»! Человеку может быть неловко объяснять причину своей просьбы по телефону, он не всегда может сказать «Мне кажется, что за мной идут». Просто потратьте пять минут и встретьте.

Договоритесь с классным руководителем, что всегда, если ребенок не идет в школу, вы ему звоните, и если вы не звоните, а ребенок не пришел, учитель сразу же звонит вам. В большинстве случаев, когда ребенок не дошел с утра до школы, мы об этом узнаем только вечером, когда он не пришел домой, и крайне редко в школе кто-то начинает беспокоиться, если ребенок не явился.

Телефон ребенка и престарелых родителей должен быть оформлен на вас. Сотовый оператор выдает распечатки его звонков только тому, на кого зарегистрирован телефон, причем информацию о том, где находится абонент с телефоном, вы получите в лучшем случае через два-три дня – и это еще одна причина, по которой следует начинать поиск как можно раньше.

Пользуйтесь современными гаджетами и программами и для того, чтобы обезопасить своих детей и пожилых родственников. В смартфоны можно установить программы – GPS-локаторы членов вашей семьи («Моя семья», «Мои друзья»), к любому телефону за небольшую плату можно подключить у вашего мобильного оператора услугу информирования о местонахождении абонента.

В случае пропажи ребенка сразу звоните в 112 – службу экстренной помощи, ничего не ждите. Ваш звонок – это уже принятое заявление о пропаже. Не ругайте ребенка, когда он найдется, не кричите на него, не бейте или, по крайней мере, сначала извинитесь за то, что вы скажете: «Прости, пожалуйста, я сейчас буду резкой, но я не могу этого не сказать». Объясните ему, что вы волновались, расскажите о тех бедах, которые могли с ним произойти. Важно его не напугать, потому что дети, которые действительно потерялись, могут так бояться наказания, что сами будут прятаться и не отзываться.