Вторник, 28. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Результаты исследования, проведенного учеными из Университета штата Аризона (США), заставляют предположить, что собаки в существенно большей степени похожи на нас, чем считалось прежде.

Исследователи, работа которых опубликована в журнале Animal Behaviour, сравнив поведение детей, собак и шимпанзе, пришли к выводу, что уровень развития социальных навыков у лучших друзей человека и двухлетних детей одинаково высок, а ближайшие родственники человека от них в этом смысле сильно отстают, пишет Deti.mail.ru.

Как показывают многочисленные исследования, базовые навыки взаимодействия с окружающим миром начинают развиваться у детей примерно в возрасте девяти месяцев, и именно появление этого свойства является первым, что отличает человеческое существо от других видов. Чтобы сравнить, как происходит социальное развитие у детей, собак и шимпанзе, ученые проанализировали результаты многочисленных тестов.

Так, в исследовании принимали участие 552 собаки разных пород, включая домашних питомцев, тренированных собак-помощников, а также собак, работающих в армии и полиции. Тесты были основаны на игре: исследователи тщательно прятали лакомство или игрушку, а затем наблюдали, как собаки в ходе поиска общаются с человеком, реагируя на невербальные подсказки - такие, как «указующий перст» или направление взгляда.

Аналогичные тесты прошли также 105 двухлетних детей и 106 шимпанзе. В итоге оказалось, что дети и собаки в равной степени превзошли шимпанзе в способности к социальному взаимодействию. Причем то, как дети и собаки справлялись с заданиями, стратегия и тактика их поведения также оказались очень похожими.

Исследователи предполагают, что все дело в эволюции – и у людей, и у собак в ходе естественного отбора работало правило: выживает тот, кто способен налаживать связи с себе подобными. У собак в ходе одомашнивания в качестве «себе подобных» выступали люди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАисследователинаправлениеповедениеродственникисобакистратегия
Неделя моды в Милане
галерея!
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:36
Бьюти-блогер Koffkathecat назвала ошибки русских девушек в уходе за кожей
15:19
Звезда Instagram рассказала, как прийти в форму после беременности
14:56
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
14:42
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
14:29
Причиной неприятного запаха изо рта назвали фастфуд
13:54
Семь способов избежать рака молочной железы
13:42
Физиотерапевт: использование стульчиков-шезлонгов стоит сократить до минимума
13:13
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить!
12:46
Видео: прекрасная Анджелина Джоли в рекламе нового парфюма
12:41
Пять жестоких истин о любви к Раку
12:30
Британская пара заменила настоящих детей игрушечными
12:10
Дефицит гормонов щитовидной железы повышает риск выкидыша и других проблем
20:03
Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех остальных
19:40
О чем переживает мужчина, когда ему делают минет?
19:16
Пост и беременность: что нужно знать будущей маме
18:43
Великий пост 2017: календарь питания по дням
18:17
Лунный календарь стрижек на март
17:46
Фото: бренд Moschino показал, как можно одеваться с помощью картона
17:33
Неделя моды в Милане: храбрость и равенство от Versace
17:14
Галерея: беспокойный столичный дух от Армани
Все новости
ФэшнЦеликом
Фото: бренд Moschino показал, как можно одеваться с помощью картона

Фото: бренд Moschino показал, как можно одеваться с помощью картона

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Звезда Instagram рассказала, как прийти в форму после беременности

Звезда Instagram рассказала, как прийти в форму после беременности

Причиной неприятного запаха изо рта назвали фастфуд

Причиной неприятного запаха изо рта назвали фастфуд

Семь способов избежать рака молочной железы

Семь способов избежать рака молочной железы

27. фев
Великий пост 2017: календарь питания по дням
Самые читаемые
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить!
Физиотерапевт: использование стульчиков-шезлонгов стоит сократить до минимума
Видео: прекрасная Анджелина Джоли в рекламе нового парфюма
Семь способов избежать рака молочной железы
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Топ комментариев
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!(2)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьбольшинствовидеовниманиедевушкидетиженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктырецептсексспециалистыудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

Не пропустите! Нумерологический гороскоп на март 2017 года

Не пропустите! Нумерологический гороскоп на март 2017 года

Срочно! Мы уже знаем, кто представит Эстонию на «Евровидении»!

Срочно! Мы уже знаем, кто представит Эстонию на «Евровидении»!

15:32
Видео: зрители «Пусть говорят» в ужасе от того, как выглядит Марина Хлебникова
14:50
Галерея: певица Керли свела с ума Таллинн своим концертом в Butterfly lounge
14:30
Коротко и ясно: выяснились шокирующие подробности жизни Дианы Шурыгиной! (видео)
14:10
Там было так жарко! Таллинн отмечал День независимости Эстонии в Deja Vu вместе с Софией Рубиной (галерея)
Rus.Postimees.eeЦеликом
Райнер Вакра о случае в Reserved: никогда такого не было - и вот опять

Райнер Вакра о случае в Reserved: никогда такого не было - и вот опять (3)

«Это не просьба, а приказ»: читательница рассказала о языковой политике в другом магазине той же фирмы

«Это не просьба, а приказ»: читательница рассказала о языковой политике в другом магазине той же фирмы (4)

Свидетель по прозвищу Диван: я думал, что Воробей идет на охоту

Свидетель по прозвищу Диван: я думал, что Воробей идет на охоту

15:36
Автобусная фирма требует повысить цены на билеты
15:36
И снова о "девочке Лизе": берлинцу предъявлено обвинение в сексуальном насилии
15:19
Женщина, напавшая с топором на отчима, проведет в тюрьме восемь лет
15:06
Фото: превращение гаражного чердака в уютную спальню
ВпрокЦеликом
Автобусная фирма требует повысить цены на билеты

Автобусная фирма требует повысить цены на билеты

Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

08:02
Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц
Погода
Весна начнется с дождей

Весна начнется с дождей

С сегодняшнего дня все ледовые трассы закрыты

С сегодняшнего дня все ледовые трассы закрыты

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees