Звезда Instagram рассказала, как прийти в форму после беременности

В Инстаграме у Тэмми более пяти с половиной миллионов подписчиков, с которыми она регулярно делится секретами своей красоты и стройности. Тэмми растит двоих детей – двухлетнего сына Вольфа и семимесячную дочку Саскию, но беременности совершенно не отразились на ее внешности, пишет Deti.mail.ru.

Так, уже через два месяца после рождения Саскии Тэмми выложила в Инстаграм фото «до» и «после», наглядно показав, как ее огромный живот превратился в совершенно плоский. Спустя пять месяцев Тэмми решила еще раз поразить своих многочисленных поклонников, снова выложив две фотографии с «животом» и без него, продемонстрировав тем самым, каких результатов можно добиться, если следовать ее методике. «Я горжусь своим ''мамским'' телом», – написала Тэмми, подчеркнув, за «кубиками» на животе и накачанными мышцами ягодиц стоит много работы.

О том, как этого достичь, Тэмми рассказала в своем видео на YouTube. По словам молодой мамы, ни после первой, ни после второй беременности у нее не было ни одной растяжки на животе, так как она регулярно – утром и вечером – втирала в кожу живота масло шиповника. Кроме того, быстро вернуться в форму после родов ей помогали правильное питание, послеродовой бандаж и занятия фитнесом в течение всей беременности. Тэмми ест много свежих овощей, белка и пьет много воды, что помогает поддерживать эластичность кожи. Во время беременности она давала себе послабление только по выходным, разрешая съесть что-нибудь запрещенное, например пончик.

Но самое главное, подчеркивает Тэмми – регулярные тренировки в спортзале. «Придерживайтесь жесткого расписания тренировок, даже если вы устали», – говорит Тэмми, вспоминая, что всю беременность тренировалась по четыре раза в неделю, и вернулась в спортзал уже через шесть недель после родов.