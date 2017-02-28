Бьюти-блогер Koffkathecat назвала ошибки русских девушек в уходе за кожей

«Вы просили еще одну болталку - и вот, ловите, чем я могу поделиться. Как обычно, это личные наблюдения и многие не согласятся, и это нормально! Цитирую здесь многих косметологов, которых я уважаю, многое - слишком умозрительно подано для простоты восприятия, особенно тема про PH-баланс кожи, но то, что не успела, постараюсь раскрыть в будущих видео. Как обычно, под "русскими" в названии для упрощения понимаю "наши", русскоговорящие красотки, все, у кого сознание работает на русском языке вне зависимости от точки проживания и народности», - пишет Виктория Моисеева.