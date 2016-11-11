Вторник, 28. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Почему бывает больно заниматься сексом

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Тебе когда-нибудь было больно заниматься сексом? Если да, то задавалась ли ты вопросом, почему? Не верь в мифы о том, что боль во время секса возникает из-за несоответствия половых органов мужчины и женщины.  Мол, у женщины влагалище слишком узкое и короткое, а у мужчины член слишком велик, причем во всех направлениях сразу. Это самое распространенное и очень вредное  заблуждение, слепая вера в которое может сослужить тебе плохую службу.

Развеем миф о том, что слишком большой пенис может быть причиной боли во время секса. В этом вопросе можно обойтись даже без медицинских терминов, достаточно живого воображения и примитивной логики. Подумай: каким же должен быть член, чтобы вызвать боль, если влагалище женщины, при хорошей подготовке к родам и грамотном медицинском сопровождении способно растянуться для того, чтобы выпустить на белый свет ребенка? Страшно даже подумать про такую "гордость" мужчины, правда?

Первая причина того, что женщине во время секса больно заниматься сексом: плохая прелюдия при действительно большом пенисе у мужчины. Или так называемая сухость влагалища у женщины. Понятно, о чем речь, да? Недостаточно естественной смазки, отсюда - боль при попытке проникновения. Кстати, боль при этом может испытывать не только женщина. Мужчине секс на сухую тоже приносит далеко не радость. Как лечится этот, самый простой, вид боли во время секса?

Нужно объяснить своему мужчине, что такое прелюдия к сексу, приобрести лубриканты из секс-шопа или искать причины "сухого влагалища" в кабинете у гинеколога и/или сексолога. Благо, что диагностировать эту причину боли во время секса несложно - все слишком очевидно, пишет Lady.tochka.net.

Вторая причина боли во время секса: чисто психологическая. Глубоко припрятанный в глубинах подсознания страх перед сексом может вызывать спазм мышц влагалища при попытке проникновения. Эта проблема называется вагинизмом и лечится в тесном содружестве гинеколога и психолога. Задача гинеколога - установить, что с точки зрения гинекологии женщина здорова и причины неприятных ощущений нужно искать гораздо выше - в голове. Задача психолога - вытянуть на поверхность глубоко припрятанную причину вагинизма (ею нередко бывает изнасилование, нечаянно увиденная в раннем детстве сексуальная сцена, испугавшая ребенка и т.п.).

Третья причина возникновения боли во время секса - загиб матки. В норме матка женщины немного наклонена вперед. Но у 30% женщин матка проявляет свой индивидуальный характер и почему-то загибается назад. Если  загиб матки не очень велик, врачи предпочитают не называть это патологией, сравнивая такую особенность с леворукостью. Да, но как жить с такой милой индивидуальностью, которая вместо удовольствия приносит боль? Нужно опытным путем подобрать позу для сексуального контакта и забыть о том, что боль во время секса вообще существует.

Четвертая причина боли во время секса - отсутствие оргазма. Вернее, не само отсутствие, а следствие этого неприятного факта. Если во время секса женщина не испытывает оргазм, это может привести к застойным явлениям в малом тазу. И расширению вен на матке. И, как следствие - боль во время секса, которая становится достаточно сильной, если пенис мужчины достает до матки с расширенными венами. Как лечится? Как и любая болезнь, расширение вен на матки лучше всего "лечится" до своего возникновения. Нечасто испытываешь оргазм? Прими меры к устранению этого прискорбного факта, пока твои вены на матке в норме. Опоздала? Теперь уже за советом к хорошему врачу.

Пятая причина возникновения боли во время секса - различные инфекционные заболевания.  Например,  воспаление, вызванное  стафилококками и стрептококками. Основные признаки такого воспалительного процесса - неспецифические выделения. Иногда (при острых формах течения заболевания) могут возникать зуд в наружных половых органах, жжение внутри и болезненное мочеиспускание. Между прочим, примерно такие же симптомы наблюдаются и при более серьезных инфекциях, чем  стафилококки и стрептококки. Трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз - очень похожи в своих клинических проявлениях.Как лечится? Старательно. И до победного конца. Заметив у себя подобные симптомы, немедленно обратись к врачу. Названные выше инфекции  - далеко не ОРВИ, за семь дней само не пройдет.

Кроме названных нами самых распространенных причин возникновения боли во время секса, существует еще с десяток причин, которые могут лишить женщину удовольствия. Называть их все нет смысла, ведь каждый такой пункт закончится словами - иди к врачу! Помни: боль во время секса - противоестественное явление. И чем быстрее ты при помощи специалистов (а не по подсказкам своей интуиции) найдешь причину, тем меньше проблем будет в твоей сексуальной жизни.

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