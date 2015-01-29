Сделать соски меньше, подтянуть живот в Инстаграме: странные бьюти-тренды

Чего только не было за последнее десятилетие — много странных и не очень трендов. Начиная от тонких ключиц и заканчивая пирсингом во всех местах. Про наращивание губ и других частей тела мы и не говорим. Тут само собой, пишет Хочу.

Уменьшение сосков

Этим летом всех девушек охватила тенденция — носить прозрачные майки (и вообще любую одежду) без бюстгальтера. Своеобразное желание свободы привело к тому, что трендсеттеров Белу Хадид и Кендалл Дженнер не удовлетворяла форма их…сосков. Из-за чего девушки обратились к пластическим хирургам, чтобы те уменьшили форму части органа, предназначенного для успешного материнства.

Так, по данным американской ассоциации хирургов операция по уменьшении формы сосков стала самой популярной в 2016 году. Более того, она не только затмила известную всем ринопластику, но и продолжает набирать обороты. Уже никому не нужно менять нос или убирать лишний жир с бедер. Долой огромные соски!

Вертикальная полоска на животе

Но кроме желания выглядеть лучше Рианны и Кедалл в прозрачной блузке, девушкам не дает покоя фигура модели Эмили Ратажковски. Наверняка все хоть раз видели фотографии в инстаграм, где подкачанная девушка с шикарной стройной фигурой «светит» животиком со своеобразной вертикальной полоской пресса.

Все увидели и захотели такую полоску. Анатомическая особенности пары-тройки моделей вдруг стала мерилом стройности и подтянутости. Поэтому, хирурги получили еще одно поле для работы (о котором сами не подозревали).

Однако не одной вертикальной полоской на животе поклонницы стройности едины будут. Все ради инстаграма, друзья!

"Стройные кости"

Так, чтобы выглядеть на фотографиях еще шикарнее, девушки обращаются к хирургам за своеобразной операцией, благодаря которой, косточки вокруг живота были выпирали. Зачем? Чтобы на фотографии, если вы лежите на спине, тело выглядело более тренированным.