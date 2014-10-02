Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: советы и рекомендации

Испорченные продукты. Самая распространенная причина возникновения неприятного запаха в холодильнике – это, конечно же, залежавшиеся продукты, которые давно испортились, но выбросить их забыли, пишет Lady.tochka.net.

Проблемы с электричеством. Во время сбоев в электричестве холодильник начинает размораживаться. Соответственно, размораживаются и продукты, которые лежат в морозильной камере. Вследствие этого может появиться неприятный запах.

Новый холодильник. Если вы приобрели и установили новый холодильник, первое время вас может беспокоить довольно неприятный запах пластика или резины.

Смешивание ароматов нескольких продуктов питания. Ещё одной причиной появления неприятного запаха в холодильнике является смешивание нескольких сильных ароматов. Такое может произойти, если продукты хранятся в незакрытом виде.

Засорившееся сливное отверстие. Вода может застояться, если канал для её отвода засорится. В таком случае неприятного запаха не избежать.

Отключенный на длительное время холодильник. Если вы по тем или иным причинам довольно длительное время не пользовались холодильником, в нем может появиться плесень и неприятный запах.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике?

Прежде всего, необходимо выявить причину возникновения неприятного запаха. Иногда причин может быть несколько. Поэтому не удивляйтесь, если испорченные продукты вы выбросили, а запах остался.

Проверьте продукты, лежащие в холодильнике. Выньте все продукты, которые есть в холодильнике, внимательно осмотрите их. Выбросьте всё, что испортилось.

Разморозьте холодильник и хорошенько вымойте его. После того, как вы разморозили холодильник, тщательно вымойте его. Для этого вы можете использовать специальные средства, купленные в магазине. Также можно сделать раствор пищевой соды или уксуса (1 столовая ложка соды/уксуса на 1 литр воды).

Не забудьте после мытья протереть холодильник сухой тряпкой, чтобы избавиться от влаги. Не закрывайте холодильник сразу после того, как вымыли его. Оставьте дверцу открытой на пару часов для проветривания.

Правильно храните продукты питания. Храните продукты в отдельных, герметично упакованных емкостях. Благодаря этому продукты и холодильник не будут впитывать посторонние запахи.

Положите в холодильник продукт, который будет устранять неприятные запахи. Что можно положить в холодильник для устранения запахов:

дольки лимона;

ломтики ржаного хлеба;

соль;

апельсиновые корки;

кофейные зерна;

измельченный активированный уголь.