Щелочная диета для похудения и здоровья

Нюансы и секреты такого питания
Конечно, необходимо употреблять щелочные продукты. Они должны составлять 80% рациона. Но кислые продукты полностью исключать не стоит. 20% меню – вот их пропорция, которая не нанесет вреда здоровью, пишет Myjane.ru.
Почему необходимо употреблять именно щелочные продукты? Дело в том, что в кислотной среде кишечника быстро размножаются болезнетворные бактерии, происходят процессы гниения и образуются шлаки. Все это, естественно, негативно воздействует на весь организм. А щелочь нейтрализует кислоту, помогает вывести токсины и шлаки из организма. В результате появляется легкость, улучшается настроение.
Кислота способствует разрушению костей, ухудшению состояния кожи и волос, бессоннице, переутомлению, вспышкам гнева. А щелочь очищает кровь и лимфу, обеспечивает жизнедеятельность и нормальную работу всех органов и систем. Дисбаланс в организме ведет к болезням и набору веса. А щелочная диета не только помогает похудеть, но и улучшить состояние здоровья.
Вот основные правила такого питания:
• овощи обязательно должны присутствовать в меню, причем большинство сырыми;
• рыбу можно есть три раза в неделю, не больше;
• мясо следует употреблять в небольших количествах;
• пару раз в неделю можно есть крупы;
• можно есть орехи, особенно миндаль;
• на завтрак очень желательно выбирать красный или зеленый овощ;
• последний прием пищи не позднее семи часов вечера.
Очень важно подключить физическую нагрузку. Любой спорт, танцы, простые прогулки будут полезны.
Нельзя соблюдать диету при гастрите с пониженной кислотностью желудка, проблемах с почками, болезнях сердца.
Как правильно питаться?
В меню диеты должны быть: арбуз, клюква, яблоки, финики, цитрусы, абрикосы, брокколи, репа, кабачки, баклажаны, морковка, черная смородина, цветная капуста, грибы, дыня. Разрешена печеная картошка, ботва свеклы. Из мяса можно выбрать говядину, курицу и телятину, конечно, без жира. Кроме того, можно есть пшено, гречку, варенье, сливки и мед, оливковое, льняное, тыквенное масло.
К минимуму нужно свести: сахар, алкоголь, кофе и чай, каши, рыбу и мясо (жирные сорта), сливочное масло, яйца, молоко.
Остальные продукты являются нейтральным. Их можно включать в меню, но умеренно.
Овощи надо варить или готовить на пару. Рыбу и мясо запекать или варить. Сладкое вообще лучше исключить, но если очень хочется, то можно съесть немного меда, кленового сиропа. Конечно, как и во время любой диеты нужно много пить.
В диете есть периоды:
• очищение организма. В этот период может чувствоваться слабость, а отвес будет значительным;
• уравновешивание щелочей и кислот. Усталость и слабость уходит;
• поддержание баланса кислоты и щелочи.
Каждый период имеет свои нюансы в питании.
Первый период длится неделю и за это время можно потерять до пяти килограммов лишнего веса. Это как бы вхождение в диету. Разрешено употреблять немного сладкого и выпечки, но только полезной.
Вот примерное меню первой фазы:
• утром – овощи зеленого или красного цвета, их можно тушить, йогурт и яблоко;
• обед – телятина или курица (150 г), овощной салат, йогурт;
• вечером – рыба, салат, йогурт.
Перекусывать можно ложечкой меда и травяным чаем, финиками, фруктами.
В следующем периоде уже следует полностью исключить сладкое, мучное и алкоголь. Зерновые, белковые продукты следует употреблять только раз в семь дней.
Вот меню диеты:
• утренний прием пищи – фрукты и кефир;
• обед – суп-пюре из овощей;
• ужин – тофу и зеленые тушеные или свежие овощи.
Как видите, меню более строгое. Поэтому соблюдать диету в этот период будет сложнее всего.
Третья фаза может длиться двенадцать дней, но можно сократить до девяти. В этот период можно снова есть цельнозерновой хлеб, белковые продукты, пить минералку.
Приблизительное меню диеты третьей фазы:
• завтрак – вареные яйца или омлет, любые фрукты и нежирный йогурт;
• обед – суп только из овощей, блюдо из мяса или рыбы, салат;
• вечером – овощи и рыба.
Перекусы – овощи, финики, минералка, фрукты.
Естественно, во время соблюдения диеты нужно следить за своим самочувствием. Если слабость, недомогание и боль в животе беспокоит не только первые несколько дней, но и во второй фазе, значит, такое питание вам вредит, стоит его прекратить.