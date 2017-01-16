Щелочная диета для похудения и здоровья

Нюансы и секреты такого питания

Конечно, необходимо употреблять щелочные продукты. Они должны составлять 80% рациона. Но кислые продукты полностью исключать не стоит. 20% меню – вот их пропорция, которая не нанесет вреда здоровью, пишет Myjane.ru.

Почему необходимо употреблять именно щелочные продукты? Дело в том, что в кислотной среде кишечника быстро размножаются болезнетворные бактерии, происходят процессы гниения и образуются шлаки. Все это, естественно, негативно воздействует на весь организм. А щелочь нейтрализует кислоту, помогает вывести токсины и шлаки из организма. В результате появляется легкость, улучшается настроение.

Кислота способствует разрушению костей, ухудшению состояния кожи и волос, бессоннице, переутомлению, вспышкам гнева. А щелочь очищает кровь и лимфу, обеспечивает жизнедеятельность и нормальную работу всех органов и систем. Дисбаланс в организме ведет к болезням и набору веса. А щелочная диета не только помогает похудеть, но и улучшить состояние здоровья.

Вот основные правила такого питания:

• овощи обязательно должны присутствовать в меню, причем большинство сырыми;

• рыбу можно есть три раза в неделю, не больше;

• мясо следует употреблять в небольших количествах;

• пару раз в неделю можно есть крупы;

• можно есть орехи, особенно миндаль;

• на завтрак очень желательно выбирать красный или зеленый овощ;

• последний прием пищи не позднее семи часов вечера.

Очень важно подключить физическую нагрузку. Любой спорт, танцы, простые прогулки будут полезны.

Нельзя соблюдать диету при гастрите с пониженной кислотностью желудка, проблемах с почками, болезнях сердца.

Как правильно питаться?

В меню диеты должны быть: арбуз, клюква, яблоки, финики, цитрусы, абрикосы, брокколи, репа, кабачки, баклажаны, морковка, черная смородина, цветная капуста, грибы, дыня. Разрешена печеная картошка, ботва свеклы. Из мяса можно выбрать говядину, курицу и телятину, конечно, без жира. Кроме того, можно есть пшено, гречку, варенье, сливки и мед, оливковое, льняное, тыквенное масло.

К минимуму нужно свести: сахар, алкоголь, кофе и чай, каши, рыбу и мясо (жирные сорта), сливочное масло, яйца, молоко.

Остальные продукты являются нейтральным. Их можно включать в меню, но умеренно.

Овощи надо варить или готовить на пару. Рыбу и мясо запекать или варить. Сладкое вообще лучше исключить, но если очень хочется, то можно съесть немного меда, кленового сиропа. Конечно, как и во время любой диеты нужно много пить.

В диете есть периоды:

• очищение организма. В этот период может чувствоваться слабость, а отвес будет значительным;

• уравновешивание щелочей и кислот. Усталость и слабость уходит;

• поддержание баланса кислоты и щелочи.

Каждый период имеет свои нюансы в питании.

Первый период длится неделю и за это время можно потерять до пяти килограммов лишнего веса. Это как бы вхождение в диету. Разрешено употреблять немного сладкого и выпечки, но только полезной.

Вот примерное меню первой фазы:

• утром – овощи зеленого или красного цвета, их можно тушить, йогурт и яблоко;

• обед – телятина или курица (150 г), овощной салат, йогурт;

• вечером – рыба, салат, йогурт.

Перекусывать можно ложечкой меда и травяным чаем, финиками, фруктами.

В следующем периоде уже следует полностью исключить сладкое, мучное и алкоголь. Зерновые, белковые продукты следует употреблять только раз в семь дней.

Вот меню диеты:

• утренний прием пищи – фрукты и кефир;

• обед – суп-пюре из овощей;

• ужин – тофу и зеленые тушеные или свежие овощи.

Как видите, меню более строгое. Поэтому соблюдать диету в этот период будет сложнее всего.

Третья фаза может длиться двенадцать дней, но можно сократить до девяти. В этот период можно снова есть цельнозерновой хлеб, белковые продукты, пить минералку.

Приблизительное меню диеты третьей фазы:

• завтрак – вареные яйца или омлет, любые фрукты и нежирный йогурт;

• обед – суп только из овощей, блюдо из мяса или рыбы, салат;

• вечером – овощи и рыба.

Перекусы – овощи, финики, минералка, фрукты.

Естественно, во время соблюдения диеты нужно следить за своим самочувствием. Если слабость, недомогание и боль в животе беспокоит не только первые несколько дней, но и во второй фазе, значит, такое питание вам вредит, стоит его прекратить.