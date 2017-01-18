Оргазм во время родов: миф или реальность

Оргазм во время родов – это реально, однако испытать его удалось, наверное, единицам, пишет Ivona.bigmir.net.

О процессе естественных родов рассказывает в своем фильме под названием Оргазмические роды Дэбра Паскали-Бонаро, международный эксперт в области естественных родов с 26-летним опытом. Ее документальный фильм вышел на телеэкраны Нью-Йорка в 2009 году.

Первую видеосъемку родов Дэбра сделала в 2002 году, путешествуя по Новой Зеландии, Мексике, Великобритании, США со своей программой поддержки родов. Фильм стал ее первым и весьма успешным опытом, привлек огромное внимание общественности и стал причиной многочисленных дебатов.

Оргазмические роды раскрывают интимную природу рождения и демонстрируют важную роль родов в жизни женщины, которой позволили прочувствовать их до конца.

“Ощутить экстаз в родах возможно – на самом деле это самая высшая точка естественного наслаждения, которая мне известна. Такое состояние лучше всего достигается, когда женщина находится в полном сознании и понимает, что она делает. У нее нет другого способа узнать, как работает ее тело, кроме как испытать его в родах“, – делится акушерка Айна Мэй Гаскин.

Айна провела исследование среди своих рожениц, в ходе которого выяснила, что 30 из 151 женщин, которым она помогала в родах, хотя бы в один раз испытывали оргазм во время рождения ребенка.

Акушерки редко рассказывают об этом беременным женщинам по нескольким причинам: многие профессионалы в области родов не готовы иметь дело с сексуальными ощущениями и сексуальным поведением роженицы во время родов. Другая причина кроется в том, что акушерки не хотят провоцировать ожидания женщин, которые почувствуют себя обманутыми, если не испытают обещанного родового экстаза.

Доктор медицины Кристиана Нортрап описала силу, которую чувствуют матери, имеющие опыт естественных родов, следующим образом: “Когда женщины понимают, что доступно им в родах, они никогда не отдадут это на волю “экспертов“ – природную мощь, оргазмическую силу, которые есть в наших телах. Когда вы встречаете женщину, испытавшую экстаз в родах, вы не сможете уговорить ее принять лекарства, которые не полезны ее телу. Она знает, на что оно способно. Она любит его, и тело отвечает взаимностью“.

“Ключ к оргазмическим родам – мягкость и податливость, и это так же верно для оргазма в сексуальных отношениях. Женщинам нужно быть в правильном месте и с теми людьми, которые уважают и охраняют ее желание уединения“, – считает Элизабет Дэвис, бывший президент Cовета по образованию и аккредитации акушерок Midwifery Education Accreditation Council (MEAC).