Вторник, 28. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Необычные признаки, по которым можно определить пол будущего ребенка

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Если срок беременности меньше 20 недель, а тебя разрывает от любопытства и ты мечтаешь узнать, какого пола твой будущий малыш, можешь воспользоваться этими способами. Они не дают никаких гарантий, некоторые из них откровенно странные и смешные, но люди пользовались этими методами годами и десятилетиями, так почему бы не проверить их на себе?

1. Частота сердечных сокращений плода

В следующий раз, когда врач будет считать частоту сердечных сокращений ребенка, можешь поинтересоваться полученным показателем. Считается, якобы частота сердечных сокращений у девочек выше, поэтому если значение превышает 140 ударов в минуту – жди дочь, а если меньше – сына, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Токсикоз

Говорят, если в первом триместре беременности был сильный токсикоз – это девочка.

3. Вкусовые предпочтения

Тянет на мороженое – жди девчонку, хочется соленого – мальчишку.

4. Живот

Если живот "высокий" и растет "по бокам" – это, вероятно, девочка. Если "выпирающий", как арбуз – мальчик.

5. Ключик

Подбрось ключ и поймай его одной рукой. Если ты помаешь его за круглый (широкий) конец – ты ждешь девочку. Если же за другой конец – мальчика.

6. Цвет мочи

Тесты с мочой еще не закончились! Некоторые считают, что цвет мочи может быть индикатором пола ребенка. Если он ярко-желтый – будет мальчик, тусклый – девочка.

7. Сыпь на лице

Согласно легенде, девочки крадут красоту у матери, поэтому женщина, которая вынашивает девочку, может иметь проблемы с кожей.

8. Кольцо на ниточке

Возьми свое обручальное кольцо, привяжи его на нить и помести над животом. Если кольцо начнет раскачиваться круговыми движениями – будет мальчик, из стороны в сторону – девочка.

9. Математический метод

Этот метод якобы основан на древней китайской формуле, по которой высчитывали пол будущего ребенка более 700 лет назад. Прибавь к своему возрасту на момент зачатия номер месяца, в котором ты должна родить. Если получить четное число – жди мальчика, нечетное – девочку.

10. Сон

Сон во время беременности – это вообще понятие растяжимое, но и по нему некоторые предсказывали пол будущего ребенка. Так, если ты заметила, что чаще просыпаешься на левой стороне – жди девочку, на правой – мальчика.

11. Ладони

Кто-то придумал предсказывать пол будущего ребенка даже по состоянию ладошек. Если они сухие – жди мальчика, мягкие и без трещин – девочку.

12. Грудь

Смешной старинный метод, которым пользовались наши прабабки: если левая грудь налилась больше правой – это мальчик, а если наоборот – девочка.

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