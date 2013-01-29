Топ-пять привычных перекусов, таящих в себе опасность

1. Йогурт

Многие используют йогурт в качестве перекуса и при этом думают, что вместе с утолением чувства голода помогают организму, однако это не так. Главная опасность йогуртов (даже обезжиренных) кроется в сахаре, который входит в их состав.

В качестве перекуса подойдет только натуральный йогурт. Для улучшения его вкуса можешь добавить свежие или сушенные ягоды (фрукты), немного меда, специи (корица, ваниль, щепотка мускатного ореха), пишет Ivona.bigmir.net.

2. Орехи

Мы часто читаем о том, что орехи подойдут в качестве перекуса. Однако важно помнить, что это высококалорийный продукт, и для насыщения организма хватит всего шесть ядер, в то время как многие забывают об этом и начинают незаметно для себя увлекаться ореховым миксом.

Категорически не подойдет в качестве перекуса арахис с солью или сахаром. Отдай предпочтение грецким орехам – они содержат жирные кислоты Омега-3, помогающие работе мозга.

3. Злаковые энергетические батончики

Как и предполагает название, потребление такого батончика дает энергию, а вместе с ней – большое количество лишнего сахара.

Да, злаковый батончик поможет ненадолго избавиться от чувство голода, однако за это время ты вряд ли успеешь сжечь такое количество калорий, которое получишь вместе с перекусом.

4. Сухофрукты

Перекус сухофруктами, как и перекус орехами, вполне допустим и похвален, однако таит в себе несколько подводных камней, о которых мы часто не задумываемся. Сухофруктами можно легко увлечься и незаметно съесть существенно больше положенной нормы.

Важно помнить: всегда отдавай предпочтение свежим ягодам и фруктам, ну а если в твоем распоряжении только засушенные плоды – знай меру.

5. Хлебцы

Хлебцы могут стать прекрасной альтернативой хлебу и подойдут в качестве перекуса (с ломтиком нежирного сыра, например), однако их также нужно правильно выбирать. Внимательно читай состав продукта, и все же оставь на полке хлебцы, содержащие пшеничную муку, дрожжи, сахар и соль.

Отдай предпочтение хлебцам из малообработанных злаков. Они обладают достаточно большой калорийностью и содержат сложные углеводы, за счет чего организм потратит больше энергии на их переваривание, а ты дольше не будешь ощущать чувство голода.