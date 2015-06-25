Маски для волос с кефиром: в чем польза?

Чем полезны кефирные маски?

Неудивительно, что кефирные маски обладают столь хорошим эффектом для волос, ведь в кефире содержатся все необходимые элементы – витамины В и Е, кальций, дрожжи, белок и молочнокислые палочки. Маски из этого кисломолочного продукта подходят практически всем типам волос. После них на волосинках образуется защитная пленка, которая оберегает их от сухости и повреждений. Кефир хорошо питает, увлажняет и лечит локоны, особо хорош для сухих волос, а также эффективен при борьбе с выпадением, пишет Ivona.bigmir.net.

Однако нужно знать, что кефирные маски немного осветляют естественный цвет и вымывают окрашивающие пигменты с окрашенных, поэтому для окрашенных волос не рекомендуется их использовать.

Кефирные маски: найди маску соответственно своему типу волос

Если у тебя жирные волосы

Размешай 4 ч.л. горчичного порошка в половине стакана кефира, добавь 1 яичный желток, 1ч.л. жидкого пчелиного меда и 1 ч.л. миндального или оливкового масла и несколько капель апельсинового или розмаринового эфирного масла. Наноси маску на волосы на полчаса под колпак, после тщательно помой голову используя небольшое количество шампуня.

Если твои волосы ломкие и сухие

Смешай 4 ст.л. жирного кефира, 1 ст.л. репейного, касторового или оливкового масла и 1 желток. Нанеси на голову, укутай сверху полиэтиленом и оставь на 30 минут.

Если хочешь укрепить волосы и защитить их от выпадения

Возьми 1 луковицу, и выжми из нее сок, смешай с 1 стаканом кефира, добавь 1 ч.л. репейного масла. Оставь на пол часа.

Маска для всех типов волос

В 1 стакан кипяченого молока добавь 2 ч.л. кефира, хорошенько перемешай и поставь в теплое место на пару дней. После этого нанеси маску на мытые, подсушенные полотенцем волосы на 40 минут.