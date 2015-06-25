Вторник, 28. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Маски для волос с кефиром: в чем польза?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Если ты устала покупать дорогие магазинные маски для волос, предлагаем тебе опробовать кефир. Да, именно кефирные маски считаются одними из самых эффективных для здоровья и красоты волос. Такая маска очень доступна, а эффект тебя приятно удивит!

Чем полезны кефирные маски?

Неудивительно, что кефирные маски обладают столь хорошим эффектом для волос, ведь в кефире содержатся все необходимые элементы – витамины В и Е, кальций, дрожжи, белок и молочнокислые палочки. Маски из этого кисломолочного продукта подходят практически всем типам волос. После них на волосинках образуется защитная пленка, которая оберегает их от сухости и повреждений. Кефир хорошо питает, увлажняет и лечит локоны, особо хорош для сухих волос, а также эффективен при борьбе с выпадением, пишет Ivona.bigmir.net.

Однако нужно знать, что кефирные маски немного осветляют естественный цвет и вымывают окрашивающие пигменты с окрашенных, поэтому для окрашенных волос не рекомендуется их использовать.

Кефирные маски: найди маску соответственно своему типу волос

Если у тебя жирные волосы

Размешай 4 ч.л. горчичного порошка в половине стакана кефира, добавь 1 яичный желток, 1ч.л. жидкого пчелиного меда и 1 ч.л. миндального или оливкового масла и несколько капель апельсинового или розмаринового эфирного масла. Наноси маску на волосы на полчаса под колпак, после тщательно помой голову используя небольшое количество шампуня.

Если твои волосы ломкие и сухие

Смешай 4 ст.л. жирного кефира, 1 ст.л. репейного, касторового или оливкового масла и 1 желток. Нанеси на голову, укутай сверху полиэтиленом и оставь на 30 минут.

Если хочешь укрепить волосы и защитить их от выпадения

Возьми 1 луковицу, и выжми из нее сок, смешай с 1 стаканом кефира, добавь 1 ч.л. репейного масла.  Оставь на пол часа.

Маска для всех типов волос

В 1 стакан кипяченого молока добавь 2 ч.л. кефира, хорошенько перемешай и поставь в теплое место на пару дней. После этого нанеси маску на мытые, подсушенные полотенцем волосы на 40 минут.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвитаминыволосыкальцийкефирстаканэффект
Неделя моды в Милане
галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:17
Маски для волос с кефиром: в чем польза?
17:47
Топ-пять привычных перекусов, таящих в себе опасность
17:28
Необычные признаки, по которым можно определить пол будущего ребенка
17:04
Оргазм во время родов: миф или реальность
16:39
Щелочная диета для похудения и здоровья
16:25
Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: советы и рекомендации
16:05
Сделать соски меньше, подтянуть живот в Инстаграме: странные бьюти-тренды
15:48
Почему бывает больно заниматься сексом
15:36
Бьюти-блогер Koffkathecat назвала ошибки русских девушек в уходе за кожей
15:19
Звезда Instagram рассказала, как прийти в форму после беременности
14:56
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
14:42
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
14:29
Причиной неприятного запаха изо рта назвали фастфуд
13:54
Семь способов избежать рака молочной железы
13:42
Физиотерапевт: использование стульчиков-шезлонгов стоит сократить до минимума
13:13
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить! (1)
12:46
Видео: прекрасная Анджелина Джоли в рекламе нового парфюма
12:41
Пять жестоких истин о любви к Раку
12:30
Британская пара заменила настоящих детей игрушечными
12:10
Дефицит гормонов щитовидной железы повышает риск выкидыша и других проблем
Все новости
ФэшнЦеликом
Смотрите, как удалось русской одеть президента и элиту Эстонии

Смотрите, как удалось русской одеть президента и элиту Эстонии

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Топ-пять привычных перекусов, таящих в себе опасность

Топ-пять привычных перекусов, таящих в себе опасность

Щелочная диета для похудения и здоровья

Щелочная диета для похудения и здоровья

Звезда Instagram рассказала, как прийти в форму после беременности

Звезда Instagram рассказала, как прийти в форму после беременности

14:29
Причиной неприятного запаха изо рта назвали фастфуд
Самые читаемые
Пять жестоких истин о любви к Раку
Почему бывает больно заниматься сексом
Бьюти-блогер Koffkathecat назвала ошибки русских девушек в уходе за кожей
Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: советы и рекомендации
Звезда Instagram рассказала, как прийти в форму после беременности
Топ комментариев
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!(2)
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить! (1)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовидеовниманиеволосыдевушкидетиженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктырецептсексспециалистыученыефигураэффект
LimonЦеликом
Это случайно не ваша коллега развлекается? Голая эстонская красавица протирает пыль в офисе (фото 18+)

Это случайно не ваша коллега развлекается? Голая эстонская красавица протирает пыль в офисе (фото 18+)

Вот это я понимаю, вечер-вечерок! Эстонская блогер показала аппетитную грудь (фото)

Вот это я понимаю, вечер-вечерок! Эстонская блогер показала аппетитную грудь (фото)

Этот мужчина не занимался онанизмом 700 дней! И вот что произошло

Этот мужчина не занимался онанизмом 700 дней! И вот что произошло

18:32
Семья Фриске готова биться за каждую копейку из ее наследства
17:47
Она вернется, она вернется… Реклама на канал ETV
16:52
Лариса Гузеева стала ведущей нового телешоу
16:33
Популярность Дилдо-Ольги вышла за пределы Эстонии! Теперь об этой красотке знает весь мир (фото)
Rus.Postimees.eeЦеликом
Молодому человеку, решившему

Молодому человеку, решившему "постирать" котенка в стиральной машинке, грозит тюремное заключение

Полиция разыскивает 14-летнего Кирилла

Полиция разыскивает 14-летнего Кирилла (1)

Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски

Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски (28)

18:39
Суд признал законным увольнение Карин Таммемяги с поста старейшины Пыхья-Таллинна
18:26
Президент РФ заявил о желании играть "вдолгую" с Белоруссией
17:47
МИД РФ обвинил Конгресс США в попытках организовать экономическую блокаду России (2)
17:43
Вадим Штепа. «Эстонцем может стать любой...»
ВпрокЦеликом
Члены правления предприятия не могут брать отцовский отпуск

Члены правления предприятия не могут брать отцовский отпуск

Автобусная фирма требует повысить цены на билеты

Автобусная фирма требует повысить цены на билеты

Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

10:28
Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз
Погода
Весна начнется с дождей

Весна начнется с дождей

С сегодняшнего дня все ледовые трассы закрыты

С сегодняшнего дня все ледовые трассы закрыты

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees