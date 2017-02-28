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Смотрите, как удалось русской одеть президента и элиту Эстонии

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Шесть лет назад домохозяйка Арина Барановская создала свой бренд одежды Iris Janvier, который сейчас очень популярен в Эстонии. Так, в этом году аж 20 женщин появились на президентском приеме в платьях от Iiris Janvier. Даже сама президент Эстонии носит платья этого бренда.

Например, на своем официальном фото Керсти Кальюлайд позирует в платье Iiris Janvier. А на приеме платья этой марки выбрали: Хелен Силдна, Май Паллинг, Мари Варус и многие другие.

Смотрите сегодня в программе «Радар», как дизайнер Арина смогла наряду с воспитанием двоих детей создать свой бренд.

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