Смотрите, как удалось русской одеть президента и элиту Эстонии
28. Февраль 2017 18:42
Krasotka.ee
/
/
:
Шесть лет назад домохозяйка Арина Барановская создала свой бренд одежды Iris Janvier, который сейчас очень популярен в Эстонии. Так, в этом году аж 20 женщин появились на президентском приеме в платьях от Iiris Janvier. Даже сама президент Эстонии носит платья этого бренда.
Например, на своем официальном фото Керсти Кальюлайд позирует в платье Iiris Janvier. А на приеме платья этой марки выбрали: Хелен Силдна, Май Паллинг, Мари Варус и многие другие.
Смотрите сегодня в программе «Радар», как дизайнер Арина смогла наряду с воспитанием двоих детей создать свой бренд.