Смотрите, как удалось русской одеть президента и элиту Эстонии

Например, на своем официальном фото Керсти Кальюлайд позирует в платье Iiris Janvier. А на приеме платья этой марки выбрали: Хелен Силдна, Май Паллинг, Мари Варус и многие другие.

Смотрите сегодня в программе «Радар», как дизайнер Арина смогла наряду с воспитанием двоих детей создать свой бренд.