Вот к какому возрасту женщины становятся одержимыми сексом

Именно тогда отчетливо слышно тиканье биологических часов. И именно этот звук, по данным исследования из Университета Техаса в Остине, заставляет женщин задуматься над их детородными функциями и стать более инициативными в сексе.

По мнению ученых, когда мы стареем, то больше занимаемся сексом. И тяга к этому обусловлена не желанием попробовать что-нибудь новое в спальне, а низкой репродуктивной способностью.

Исследование, опубликованное в журнале «Личность и индивидуальность» (Personality and Individual), обнаружило, что у женщин в возрасте от 27 до 45 лет (находящихся в категории «низкой фертильности») повышено половое влечение вследствие низкой репродуктивной способности. У этих женщин чаще, чем у других, случаются сексуальные фантазии, они ведут активную половую жизнь и готовы к случайному сексу.