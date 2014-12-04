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Как приготовить соус бешамель

Krasotka.ee
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Классический соус бешамель используют для приготовления лазаньи, мусаки, супов и суфле. Бешамель входит в пятерку базовых соусов французской кухни.

Его популярность объясняется простотой приготовления и универсальностью: бешамель одинаково хорошо подходит к горячим мясным, рыбным и овощным блюдам.

Для приготовления соуса бешамель понадобится мука, сливочное масло и молоко, а также специи: соль, перец и мускатный орех. Часто молоко, предназначенное для приготовления соуса, ароматизируют лавровым листом, луком шалот и гвоздикой.

Соус бешамель классический

Ингредиенты: молоко – 1,5 стакана, масло сливочное – 30 г, гвоздика целая – 2 бутона, лист лавровый – 1 шт., тертый мускатный орех – 1 щепотка, мука – 2 ст. л., лук репчатый мелкий – 0,25 средней луковицы, пишет Rus.tvnet.lv.

Приготовление:

1. Молоко налить в небольшую кастрюлю.

В очищенную четвертинку луковицы воткнуть бутоны гвоздики и поместить ее в молоко.

Добавить лавровый лист и тертый мускатный орех.

2. Поставить кастрюлю с молоком на слабый огонь, довести до кипения и продолжать готовить еще 10 минут. Снять с огня, удалить лук с гвоздикой и лавровый лист.

3. В сотейник положить нарезанное маленькими кусочками сливочное масло, посыпать мукой. Поставить сотейник на средний огонь. Готовить, помешивая, пока не получится гладкая однородная масса.

4. Помешивая, постепенно влить в сотейник с мукой половину молока.

Не прекращая мешать, довести до кипения. Влить оставшееся молоко и проварить до загустения.

Приправить соус бешамель солью и перцем по вкусу.

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